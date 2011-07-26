На Украине отменили техосмотр, однако поборы остались

5 июля Верховная рада Украины по инициативе президента, который слывет заядлым автолюбителем, отменила обязательный техосмотр для легковых автомобилей, которые используются в некоммерческих целях. Казалось бы, автомобилисты Украины могут вздохнуть с облегчением.

ТО все же придется проходить, пускай и не в ГАИ. Да и «побочные» поборы со стороны Госавтоинспекции уменьшатся. Даже в самой милиции признали: с отменой техосмотра – потеряли миллионы. Однако сохраненные средства водителям придется израсходовать на все тот же техосмотр. Планируется, что из схемы ТО будут выведены подразделения ГАИ, вместо них создадут другие схемы, с привлечением страховых компаний и сертифицированных станций техобслуживания. Т.е., 9 миллионам водителей так же придется тратить время, проходить через унизительные процедуры, откупаться. Единственное отличие будет в том, что взятки будут получать не гаишники в милицейской форме, а взяточники в костюмах.