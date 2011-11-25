Россиянам будут продавать иномарки за 100 тысяч рублей

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноября, ZRPRESS. Концерн Renault объявил о намерении выпустить супербюджетный городской автомобиль.

По словам топ-менджеров французского автопроизводителя россиян ждет настоящая автомобильная революция. Руководитель программ Renault в России Жерар Детурбе заявил, что с 1 января французская компания займется активной разработкой дешевого сити-кара. Стоимость автомобиля будет примерно в три раза ниже, чем у другой бюджетной модели альянса АвтоВАЗ-Renault-Nissan Renault Logan.

В Европе цена на этот автомобиль, реализуемый под маркой Dacia, начинается с отметки в 7700 евро. Это означает, что



анонсированная новинка должна

стоить не дороже 2500 евро

(немного более 100 000 руб.).

По мнению экспертов, представители французского концерна, став лидерами в классе бюджетных автомобилей, решили продолжить свое победное шествие. Как ожидается, основными рынками для новой модели станут страны с населением, которое в большинстве своем не может позволить себе шикарные автомобили. В частности, ранее генеральный директор альянса Renault-Nissan Карлос Гон неоднократно заявлял о том, что компания должна исследовать необычную нишу, которую в настоящее время пытается завоевать Tata Motors со своей моделью Nano.

Очевидно, что новый бюджетный автомобиль будет построен не на платформе Logan. Специалисты указывают, что это чересчур дорого для машины, стоимость которой не должна превышать 2500 евро. По другой версии, новая машина будет построена на базе какого-нибудь сити-кара Nissan, ранее доступного только для японского рынка.

Не исключено также, что в основу автомобиля ляжет принципиально новая платформа, над которой, возможно, уже сейчас идет активная работа.



В России самый доступный на сегодняшний

день автомобиль – Lada 2107, который

обойдется покупателю в 207 тыс. рублей.



Совершенно очевидно: если концерну Renault удастся реализовать свои кажущиеся пока фантастическими планы и сделать более дешевую машину, она, несомненно, будет иметь бешеный успех в нашей стране.

По прогнозам аналитического агентства «Автостат», в 2011 год в России будет продано 2,24 млн новых автомобилей. Общая сумма покупок составит около 60 миллиардов долларов или два триллиона рублей. В качественном выражении за год рынок автомобилей в России вырастет на 36%.

В 2010 году россияне приобрели 1,78 млн новых машин. В денежном эквиваленте рост составил почти 50% (!). 2010 год принес по итогам российских продаж новых авто 40,4 млрд долларов, а в 2011 году эта сумма должна вырасти до 60 млрд долларов.

«В «деньгах» рынок растет быстрее, чем в «штуках», по двум причинам. Во-первых, в текущем году планомерно растут цены на многие модели представленные на российском рынке, а во-вторых структура рынка существенно меняется в пользу более дорогих иномарок», - пояснил разницу экономических показателей директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По данным аудиторской компании Ernst&Young, в первой половине 2011 года на приобретение новых машин россияне потратили 863 миллиарда рублей – на 65% больше, чем за год до этого. При этом в период с января по июнь 2011 года включительно на местном рынке было продано 1 миллион 235 тысяч автомобилей (+56%).

По прогнозам аналитиков, спрос на автомобили в России в ближайшие месяцы будет стабильно обгонять Италию, Великобританию и Францию, уступая только Германии по общим объемам продаж автомобилей. Такое пока случалось лишь однажды в истории – накануне кризиса в 2008 году.

Ведущий эксперт управляющей компании «ФИНАМ Менеджмент» Дмитрий Баранов рассказал Gudok.ru, что сегодня в России приходится примерно 300 машин на 1 тыс. населения. Это существенно меньше, чем даже в странах бывшего соцлагеря – Чехии, Венгрии, Словакии, где ещё несколько лет назад число автомобилей превысило 450 штук на 1 тыс. населения. «Однако изменение настроения людей, их желание приобретать чуть более дорогие автомобили говорит о том, что и у нас ситуация постепенно улучшается. Изменение потребительских предпочтений в пользу иномарок – повод нашим производителям задуматься о том, что надо начинать, наконец, выпускать конкурентоспособную продукцию», – отметил эксперт.

При сохранении существующих темпов роста к концу года российский авторынок по своей финансовой емкости вплотную приблизится к докризисному уровню, который составляет 61,2 миллиарда долларов, чего не скажешь о рынке автокредитования, объем которого по прогнозам к концу этого года составит 17,1 миллиарда долларов против 19,4 миллиарда в 2008 году.