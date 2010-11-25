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Оформлять купленный автомобиль по месту прописки больше не требуется
Согласно новому законодательству, проставить на учет купленную машину можно в любом городе Приморского края. Как пояснил исполняющий обязанности начальника отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы управления ГИБДД УВД по Приморскому краю Иван ПАЛАТОВСКИЙ, сейчас оформить автомобиль можно в любом городе домашнего региона.
"Ставят на учет машину теперь в субъекте РФ, а не в конкретном городе или районе, где проживает владелец автомобиля. Эта широкая территориальная трактовка закреплена в федеральном законе о регистрации транспортных средств", - пояснил Иван Иванович.
Сокращены и сроки постановки на учет: теперь краевое УГИБДД советует ставить машину на учет не в 20-дневный срок, а в течение пяти дней со дня покупки. Еще одно новшество ждет автовладельцев в 2011 году - в ПТС будут вноситься только данные о перемене собственника, без указания даты постановки и снятия с учета автотранспортного средства.
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