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Высказались не в унисон

25 Ноября 2010, 11:39 | Дальний Восток

«В отношении организаций, продолжающих навязывать клиентам «дополнительные услуги», будут применяться самые жёсткие меры», - заявил на прошлой неделе губернатор на заседании комиссии по привлечению юрлиц и индивидуальных предпринимателей к проведению ГТО.

«Уже со следующего года стоимость проверки транспортных средств с применением средств технического диагностирования может увеличиться», - следует из пресс-конференции Александра ЛЫСЕНКО.

Он также сказал, что с идеей увеличить плату за диагностику ГИБДД вышла на администрацию края и якобы губернатор с этим согласился. Кто кого недопонял?

Базовая стоимость проверки технического состояния в пунктах технического осмотра для легкового автомобиля с бензиновым двигателем составляет 450 рублей. По мнению Лысенко, этого явно недостаточно для того, чтобы пункты техосмотра развивались, росли технически и материально.

Но техосмотр с применением диагностики работает в крае вот уже без малого 10 лет, и при таком количестве транспорта в Приморье неужели нельзя было сколотить капиталец для оборудования и оснащения ПТО в соответствии с требованиями? В качестве примера отличной организации Александр Лысенко привел ПТО ... «Командор», где, восемь технических линий - прямое свидетельство не только уважения к автовладельцам, но и выполнения требований к проведению ГТО».

8 линий - это круто, но вот 3500 рублей (и это только с легковой машины сверх 500 целковых госпошлины и 450 за «диагностику») не вяжутся с последними заявлениями руководителей края, которые обещали искоренить поборы при проведении ГОСУДАРСТВЕННОГО технического осмотра.

Лысенко в конечном счете признал, что «факт имеет место». На вопрос, как обойти коммерцию и попасть к инспектору, ответить затруднился. Зато поставил в заслугу приморской ГИБДД 400 тыс. транспортных средств, прошедших ГТО в этом году, против 270 в прошлом.


Автор: Иван Сибирцев
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