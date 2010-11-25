Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Высказались не в унисон
«В отношении организаций, продолжающих навязывать клиентам «дополнительные услуги», будут применяться самые жёсткие меры», - заявил на прошлой неделе губернатор на заседании комиссии по привлечению юрлиц и индивидуальных предпринимателей к проведению ГТО.
«Уже со следующего года стоимость проверки транспортных средств с применением средств технического диагностирования может увеличиться», - следует из пресс-конференции Александра ЛЫСЕНКО.
Он также сказал, что с идеей увеличить плату за диагностику ГИБДД вышла на администрацию края и якобы губернатор с этим согласился. Кто кого недопонял?
Базовая стоимость проверки технического состояния в пунктах технического осмотра для легкового автомобиля с бензиновым двигателем составляет 450 рублей. По мнению Лысенко, этого явно недостаточно для того, чтобы пункты техосмотра развивались, росли технически и материально.
Но техосмотр с применением диагностики работает в крае вот уже без малого 10 лет, и при таком количестве транспорта в Приморье неужели нельзя было сколотить капиталец для оборудования и оснащения ПТО в соответствии с требованиями? В качестве примера отличной организации Александр Лысенко привел ПТО ... «Командор», где, восемь технических линий - прямое свидетельство не только уважения к автовладельцам, но и выполнения требований к проведению ГТО».
8 линий - это круто, но вот 3500 рублей (и это только с легковой машины сверх 500 целковых госпошлины и 450 за «диагностику») не вяжутся с последними заявлениями руководителей края, которые обещали искоренить поборы при проведении ГОСУДАРСТВЕННОГО технического осмотра.
Лысенко в конечном счете признал, что «факт имеет место». На вопрос, как обойти коммерцию и попасть к инспектору, ответить затруднился. Зато поставил в заслугу приморской ГИБДД 400 тыс. транспортных средств, прошедших ГТО в этом году, против 270 в прошлом.
Новости тематики
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту