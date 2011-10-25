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В Приморье по новым мостам М-60 открыто движение
Специалисты группы компаний «СК МОСТ» завершили сооружение мостового перехода через реку Осиновка. В рамках широкомасштабной модернизации федеральной трассы М-60 на участке между городом Уссурийск и поселком Черниговка построены два новых моста и более 3 км современной скоростной магистрали.
Этого события дальневосточные автомобилисты ждали больше двух десятилетий. Решение о строительстве мостового перехода через Осиновку было принято еще в конце 80-х годов. Сами работы начались в 90-е, но из-за недостатка финансирования вскоре были заморожены. Все эти годы транспорт двигался по временной объездной дороге и старым аварийным мостам, построенным еще в 50-х годах. На всем протяжении трассы М-60 «Уссури» между Владивостоком и Хабаровском это был едва ли не единственный отрезок, который вообще не имел асфальтового покрытия.
В сентябре 2010 года по контракту с ФГУ ДСД «Дальний Восток» к работам на аварийном участке приступили специалисты группы компаний «СК МОСТ». В настоящий момент на 619-м километре трассы, где в реку Осиновка впадает ее приток, полностью завершено строительство двух расположенных друг за другом мостов: шестипролетного (протяженностью 110 метров) и двухпролетного (длиной 42 метра). Ширина сооружений – 14 метров. Полностью модернизирован и подъезд к мостам, участок протяженностью 3150 метров после расширения дорожного полотна и укладки асфальта благодаря мостостроителям превратился в современную скоростную трассу.
Как отмечалось на недавнем совещании по вопросу обустройства автомобильной дороги Чита – Хабаровск, которое проводил премьер-министр России Владимир ПУТИН, развитие дорожной сети на Дальнем Востоке чрезвычайно важно еще и потому, что при полном обустройстве дает мультипликативный эффект по развитию региона в целом. Глава Минтранса Игорь ЛЕВИТИН подчеркнул, что современная двухполосная магистраль с асфальтобетонным покрытием в обход Уссурийска будет сдана в эксплуатацию на год раньше намеченного срока. Модернизация дорожной сети к саммиту АТЭС-2012 и реализация других масштабных проектов по созданию транспортной инфраструктуры в Приморье становится одним из этапов становления городской агломерации «Большой Владивосток».
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