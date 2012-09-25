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Водителей-новичков хотят ограничить в правах
25 сентября, ZRPRESS. Общественный совет при МВД предложил ограничить возможности водителей-новичков по управлению автомобилями. Такая система действовала в СССР: первый год после получения прав автомобилисту не разрешалось ездить быстрее 70 км/ч, управлять машиной ночью и возить больше одного пассажира.
Руководство МВД уже рассматривает возможность вернуться к этой схеме, поскольку аварийность с начинающими водителями находится на очень высоком уровне. Эксперты напоминают, что норма была отменена 20 лет назад из-за сложностей контроля, пишет «Коммерсант».
Ввести ограничения для молодых водителей в конце прошлой недели предложил актер, народный артист России, член Общественного совета при МВД Сергей Никоненко. «Молодые ребята на очень мощных машинах через две недели после получения прав чувствуют себя как короли на дорогах, - сказал он. - Может быть, после того, как они сдали экзамен, выдавать на четыре года временное удостоверение? А после того, как привыкнут к грамотному вождению, - настоящее». Идею поддержал заместитель главы МВД по транспорту Виктор Кирьянов. Он напомнил, что подобные ограничения уже действовали в советские времена. «В течение года (после получения прав) скорость должна быть не более 70 км/ч, водитель не имел права управлять автомобилем в ночное время и возить более одного пассажира, - напомнил господин Кирьянов. - Мы могли бы поддержать это предложение на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения».
По статистике ГИБДД, с 2008 года количество аварий, происшедших с участием водителей-новичков (со стажем вождения меньше трех лет), стабильно падает. Если четыре года назад количество таких ДТП составляло 74 тыс., то в 2011-м их было уже 59 тыс. Однако аварийность остается по-прежнему высокой - каждая третья авария происходит по вине неопытных водителей.
«Пока речь идет только о предложениях со стороны экспертного сообщества, - рассказал «Ъ» глава ГИБДД РФ Виктор Нилов. - Постепенно нужно вводить и понятие профессионального водителя, который возит не только себя, но и пассажиров или грузы. Нельзя сразу после получения категории D разрешать садиться за руль 50-местного автобуса».
«Подобные ограничения применяются в Европе и себя полностью оправдывают, - поддержала идею президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. - В некоторых странах полноценное вождение разрешено только после того, как водитель проехал 100 тыс. км. Самая мудрая, на мой взгляд, система работает в Австрии. Там водить автомобиль можно с 17 лет без ограничений, но при условии, что рядом в качестве пассажира едет опытный водитель».
Для введения подобной системы в РФ нужно будет вносить изменения в закон о безопасности дорожного движения. Госпожа Шутылева отметила, что ранее автошколы предлагали МВД ввести обязательный второй этап обучения, который нужно проходить через год после получения прав. «В Австрии с помощью этой меры удалось снизить аварийность на 35%", - добавила она.
«Молодых водителей надо ограничивать, потому что в течение трех лет после получения прав обучение фактически продолжается, - заявил «Ъ» сенатор, экс-глава ГАИ России Владимир Федоров. - Но контролировать новичков очень тяжело: стаж вождения указан только в правах, а для остановки машины инспектору обязательно нужен повод. Теоретически можно было бы обозначить машину молодого водителя специальным знаком, но ведь ею могут пользоваться несколько человек. Из-за всех этих сложностей норма не работала в СССР, поэтому она и была отменена с моей подачи в 1991 году».
«Золотой Рог».
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