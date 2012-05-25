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Безопасность пешеходных переходов в России будет повышена
25 Мая 2012, 12:20 | Дальний Восток
25 мая, ZRPRESS. Госавтоинспекцией МВД России были разработаны предложения по повышению безопасности пешеходных переходов.
Пресс-служба ГУОБДД МВД России сообщает, что сейчас речь идет об обустройстве переходов средствами принудительного снижения скорости транспортных средств, изменении критериев введения светофорного регулирования, применении новых технических средств организации дорожного движения.
При этом особое внимание уделено обустройству пешеходных переходов вблизи учебных учреждений. Все предложения направлены в Росстандарт для рассмотрения.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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