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В очередях ГИБДД стоять не придется?

25 Марта 2011, 12:25 | Дальний Восток

3 апреля вступит в силу самый обсуждаемый в последнее время приказ МВД: об изменениях в правилах регистрации автомобилей. Документ опубликован в «Российской газете» в среду, 23 марта, и соответственно вступит в силу через 10 дней после публикации.

Приказ МВД вносит существенные изменения в правила регистрации автомобилей. В частности, будут значительно упрощены постановка на учет и снятие машины с учета. Во-первых, это сократит усилия продавца и покупателя. Первому потребуется лишь заключить договор купли-продажи с новым владельцем, а второму - предоставить весь пакет документов в ГИБДД, которая внесет соответствующие изменения в данные о владельце. Во-вторых, номер останется за продаваемым автомобилем. Как рассказали в ГИБДД, в будущем планируется вовсе избавиться от терминов «снятие и постановка на учет», заменив их «внесением изменений данных о собственнике».

В новых правилах предусмотрено и повторное обращение номерных знаков. Приказ предполагает, что знаки могут выдаваться повторно: к примеру, если автомобиль, который их «носил», был утилизирован. Выдавать такой номер можно будет только с согласия автовладельца, который ставит машину на учет.

Новый приказ МВД также отменяет процедуру проверки инспектором номера двигателя, которая традиционно занимала довольно много времени. Российская Госавтоинспекция пришла к выводу, что подозрения на перебивку номеров, которые часто возникали при проверке номера мотора, не подтверждаются, потому и решили отказаться от этой процедуры. В Европе, например, от этой практики отказались уже давно. В новом приказе МВД прописано, что инспектор ГИБДД при осмотре машины сверяет с документами идентификационный номер (VIN), номер кузова (рамы) и номер шасси. Номер двигателя в документе не фигурирует. Если владелец авто переезжает в другой регион, снимать машину с учета больше не придется. Достаточно будет поставить авто на учет по новому месту жительства, а по прежнему его снимут с учета в уведомительном порядке.

Автор: autonews.ru
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