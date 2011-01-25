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Автомобили рыбаков уходят под лед
14 января Управление МЧС по Приморскому краю в лице главного госинспектора по маломерным судам (ГИМС) Леонида МАКОВЕЦКОГО докладывало о пяти ушедших под лед машинах. Причем, сетовал Леонид Флорович, все они управлялись опытными водителями, авторитетными рыбаками и т.д. Но, судя по всему, они весьма смутно представляли себе такие понятия, как «ледовая обстановка» и «поведение на льду».
Решив попасть из Владивостока по льду на п-ов Песчаный напрямую, они и угодили в трещину, которой еще накануне не было. А вот как раз опытные рыбаки, всю зиму, независимо от толщины льды, выезжая из Владивостока в направлении Песчаного или устья р. Амба, берут правее, тем самым огибая опасные участки, являющиеся таковыми каждую зиму, из года в год.
Середина зимы – традиционное затишье на «рыболовном фронте», когда редкий рыбак-любитель может похвастаться достойным уловом. В отличие от рыбы, чего много, так это льда, которым к середине января покрываются весь Амурский, северная часть Уссурийского залива, а также небольшие заливы и бухточки по всему побережью Приморья. И в поисках «хвоста и чешуи» по ледовому пространству мечутся толпы непоседливых рыбаков, теряя при этом не только время и нервы, но и машины. Так, на прошлой неделе между островами Скребцова (первая «коврижка») и Речной (вторая «коврижка») ушел под воду Nissan Safari. Водитель, он же владелец внедорожника, без потерь для здоровья успел покинуть тонущую машину.
Декабрьские перепады дневных и ночных температур, сопровождавшиеся шквалистым ветром, не дали в этом сезоне установиться прочному ледовому полю, что способствует возникновению ЧП.
Чтобы как-то сбить волну автомобильного ажиотажа на льду, власти даже вынуждены были пойти на непопулярные меры и начать административно наказывать рыбаков, выезжающих на лед на машинах. Сумма объявленного штрафа составляет 1,5 тыс. руб., но вот информации и статистики по количеству наказанных водителей нет. В Управлении МЧС по Приморскому краю, куда мы обратились за комментарием, назвать точное количество утопших автомобилей не смогли, как и затруднились назвать хотя бы приблизительное количество рыбаков, наказанных за выезд на лед на личном автотранспорте.
В правоохранительных органах признают, что для приведения в исполнение новой нормы необходимы дополнительные силы милиции, МЧС и административных комиссий, которых в эпоху повального сокращения нет, и вряд ли они появятся в ближайшем будущем.
С другой стороны, редкий радетель закона потопает за 5-10 км по льду пешком, чтобы вручить копию административного протокола рыбаку, выехавшему на лед. Поэтому жизнь и безопасность рыбаков, выехавших на лед, остается в их собственных руках.
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