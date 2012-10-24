Нюансы страхования автокаско в зимний период

Безусловно, для автовладельцев и страховых компаний зимний период - нелегкая пора, и она имеет свою специфику. Внимание страхователей я бы обратил на два важных фактора: первый банальный, это Правила дорожного движения (ПДД), в которых отражен «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортный средств», п.5.1. (где речь ведется об остаточной высоте рисунка протектора).



В случае, если независимый эксперт или трасолог докажет, что причиной ДТП явилось именно не соответствие протектора требованиям ПДД, страховщик имеет основания говорить о том, что страхователь не мог не предвидеть последствия данного нарушения, а значит, отказать в выплате возмещения по факту «умысла страхователя».

Второй аспект: это так называемая оговорка, которая часто встречается в полисах автокаско - «Выплата без справки ГИБДД». Данная оговорка носит сервисный характер и направлена на облегчение «участи» страхователя, экономит время и нервы клиента при незначительных убытках. В этом случае можно получить возмещение, не вызывая сотрудника ГИБДД на место происшествия. Это особенно актуально зимой, поскольку ожидание инспектора может затянуться, а холодная погода никому не прибавит настроения. При этом надо понимать, что такой оговоркой воспользоваться можно не всегда: наличие второго участника ДТП или пострадавших граждан, величина ущерба более 25 тыс. рублей и т.п. могут не позволить применить оговорку.

Предлагаю вам обратить внимание на содержание данных оговорок в полисе. На рынке присутствуют различные варианты.

Выплата без справки ГИБДД осуществляется 1 раз в год, исключительно при наличии повреждений лакокрасочного покрытия одной детали кузова ТС. По данной оговорке можно покрыть расходы разве что по полировке детали, т.к. все иные работы выходят за рамки данных ограничений.

Выплата без справки ГИБДД осуществляется 1-2 раза в год при повреждении 1-2 деталей кузова. В данном случае у вас появляется реальный шанс получить компенсацию ущерба, в случае если повреждено не более двух деталей кузова ТС.

Выплата страхового возмещения осуществляется без заключения компетентного органа в пределах 35 тыс. рублей, но не более двух раз в течение срока действия договора. Это идеальный для страхователя вариант, т.к при этом могут покрываться незначительные убытки, не возникшие в результате аварии (ДТП), но и вследствие иных событий, предусмотренных договором. Кроме этого, нет ограничений по числу поврежденных деталей.

При всем удобстве данной оговорки необходимо обратить внимание на тот факт, что, как правило, страховщик при этом не покрывает эксплуатационные, амортизационные повреждения ТС. Многочисленные царапинки, накопленные за период действия договора страхования, к сожалению, как раз относятся к таковым, т.к. скорее всего не могут быть признанным следствием ДТП. Удачи на дорогах!

Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор ООО «Страховое агентство Бирюков и партнеры».

г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, 59, к.403, тел. (423) 245-46-13, 271-07-00, e-mail: birsagent@gmail.com. Реклама.

Страхование транспортного средства по полису «Автокаско» (или «полное КАСКО») предполагает страхование от рисков, входящих в понятия «Ущерб» и «Хищение». В отличие от страхования гражданской ответственности (ГО), страхование автомобиля от «Ущерба» покрывает затраты автовладельца на ремонт собственного автомобиля.