Народное голосование определило победителей престижного конкурса

Накануне наступления Нового года принято подводить итоги. Автомобильная общественность Приморья эти итоги подвела в клубе BSB, где награждали победителей конкурса "Профмарка-2010: автотовары и автоуслуги". После голосования на сайте www.profmarka.ru определились лидеры индустрии в 17 номинациях.

В голосовании приняло участие свыше 4500 потребителей. Часть голосов была отсеяна как недостоверные. Объем окончательной выборки составил 4531 человек.

Основным контингентом в этом голосовании стали мужчины. По большей части это были люди возрасте от 18 до 40 лет. Многие из них - менеджеры среднего звена, топ-менеджеры, а также самозанятые специалисты и владельцы предприятий малого бизнеса. При этом доход голосующей аудитории обозначен как средний и выше среднего.

Таким образом, те места, которые были определены по итогам голосования, - это мнение состоявшихся людей, ценящих свое время, являющихся активными потребителями товаров и достаточно компетентных, чтобы оценить этот рынок.

Кто же они, победители конкурса "Профмарка- 2010"?

Лучшие фирменные автомагазины:

1-е место - "Тойота".

2-е место - "Субару-Маркет".

3-е место - "Masuma".

Лучшие АЗС:

1-е место - НК "Альянс".

2-е место - "Роснефть".

3-е место - "BENZO".

Лучшие автошколы:

1-е место - автошкола "Аник".

2-е место - автошкола "ВГУЭС".

3-е место - автошкола "Правый руль".

Лучшие страховые компании (ОСАГО или КАСКО):

1-е место - "Защита-Находка".

2-е место - "Росгосстрах".

3-е место - "Росно".



