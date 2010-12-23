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Народное голосование определило победителей престижного конкурса
Накануне наступления Нового года принято подводить итоги. Автомобильная общественность Приморья эти итоги подвела в клубе BSB, где награждали победителей конкурса "Профмарка-2010: автотовары и автоуслуги". После голосования на сайте www.profmarka.ru определились лидеры индустрии в 17 номинациях.
В голосовании приняло участие свыше 4500 потребителей. Часть голосов была отсеяна как недостоверные. Объем окончательной выборки составил 4531 человек.
Основным контингентом в этом голосовании стали мужчины. По большей части это были люди возрасте от 18 до 40 лет. Многие из них - менеджеры среднего звена, топ-менеджеры, а также самозанятые специалисты и владельцы предприятий малого бизнеса. При этом доход голосующей аудитории обозначен как средний и выше среднего.
Таким образом, те места, которые были определены по итогам голосования, - это мнение состоявшихся людей, ценящих свое время, являющихся активными потребителями товаров и достаточно компетентных, чтобы оценить этот рынок.
Кто же они, победители конкурса "Профмарка- 2010"?
Лучшие фирменные автомагазины:
1-е место - "Тойота".
2-е место - "Субару-Маркет".
3-е место - "Masuma".
Лучшие АЗС:
1-е место - НК "Альянс".
2-е место - "Роснефть".
3-е место - "BENZO".
Лучшие автошколы:
1-е место - автошкола "Аник".
2-е место - автошкола "ВГУЭС".
3-е место - автошкола "Правый руль".
Лучшие страховые компании (ОСАГО или КАСКО):
1-е место - "Защита-Находка".
2-е место - "Росгосстрах".
3-е место - "Росно".
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