Как управлять машиной на льду?

Нынешний декабрь во Владивостоке и Приморье отличился резкими перепадами температур. Шутка ли - от минус 25 до плюс 10 в течение двух-трех дней! В небесной канцелярии явно вознамерились сделать из Приморья каток, ибо дожди поливают нынче снег с завидной регулярностью.

Дороги края превратились в настоящий аттракцион - Youtube переполнен смешными и не очень видеороликами с изображением скользящих машин. Обыденным явлением стали многокилометровые пробки во всех направлениях. И причиной тому не только большое количество снега и несвоевременная расчистка дорожного покрытия, но и возросшее количество ДТП. Сотрудники ГИБДД не успевают выписывать протоколы со стандартной формулировкой: "не справился с управлением". Что же делать, чтоб не стать жертвой гололеда?

Первым делом, конечно, стоит элементарно проверить готовность машины к выезду на дороги, покрытые льдом. Сказанное, прежде всего, относится к автомобильной обуви. Зимнюю резину, по некоторой классификации, разделяют на 2 типа. К первой группе относятся шины, которые имеют крупный рисунок протектора. Такие шины будут эффективны при езде по заснеженной дороге, но не в гололед. Для льда желателен мелкорасчлененный рисунок, а если при этом шины оснащены металлическими шипами, то это вообще здорово.

Обычно причина ДТП в гололед заключается в том, что водитель и автомобиль "не поняли" друг друга. На скользкой дороге, где сцепление колес авто с дорогой ухудшается, ДТП происходят регулярно. Машина становится неуправляемой даже в тех ситуациях, которые мы бы просто проигнорировали на сухой дороге. Итак, правило первое: не паникуй!

Многие автолюбительницы довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда машина не желает ехать туда, куда они поворачивают руль. При заносе многие пытаются повернуть руль на угол, больший чем надо, и далее до упора. А вот этого-то как раз делать нельзя, так как снос (соскальзывание) передних колес приведет к потере управляемости. При выполнении маневра руль необходимо поворачивать, во-первых, на маленький угол, во-вторых, делать это плавно, не допуская резких движений. В противном случае вы рискуете потерять контроль над автомобилем, не изменив при этом направления движения.

Правило номер два. Тормози правильно! Хотя многие дамы относятся к педали тормоза, как к "палочке-выручалочке", во многих случаях лучше ее не трогать. При возникновении аварийной ситуации рефлекторно хочется до пола нажать на педаль тормоза. И это самое худшее, что можно сделать на льду, поскольку при полной остановке колес автомобиль начинает скользить и полностью теряет управляемость. На большинство современных автомобилей устанавливают антиблокировочную тормозную систему ABS, которая предотвращает остановку колеса во время торможения.

Это довольно хорошая система, однако не всегда следует на нее рассчитывать. Лучшим способом торможения является торможение двигателем. Для этого необходимо убрать ногу с педали газа, но не резко, и переключиться на более низкую передачу, автомобиль начинает тормозить. Также эффективным в этом случае будет прерывистое торможение. Оно заключается в кратковременных нажатиях на педаль тормоза. При этом необходимо избегать сильных и длительных нажатий.

Третье правило: педаль газа в помощь! Не все автоледи знают, что существует больше 20 приемов работы с педалью газа. На каждом автомобиле эти приемы свои, в зависимости от привода. При заносе на ледяной дороге на авто с задним приводом лучше убрать газ, а вот на авто с переднем приводом газ, наоборот, нужно слегка добавить, для того чтобы тяга на передних колесах смогла стабилизировать автомобиль. Если дорога скользкая, давить на педаль газа следует аккуратно и плавно, не забывая эти движения синхронизировать с работой руля.

Последнее по списку, но не по значению правило - безопасная скорость и дистанция. Это, пожалуй, самый важный момент, на который следует обратить внимание. Помните, тормозной путь при гололеде увеличивается в несколько раз. Не бойтесь двигаться медленно, если это необходимо. Не превышайте разумный предел скорости, даже если вы очень спешите.