Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Развитие дальневосточного автоспорта набирает обороты
Несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся на приморском авторынке, развитие дальневосточного автоспорта не только не остановилось, но и набирает новые обороты.
Проект большого дальневосточного автодрома "Приморское кольцо", официально представленный технохолдингом "Сумотори" 10 декабря, стал одним из самых значимых итогов первого десятилетия XXI века для дальневосточного автоспорта. Выходя за рамки сугубо коммерческого предприятия, "Приморское кольцо" уже сегодня обещает стать одной из "фишек" Владивостока, наряду с океанариумом и строящимися подвесными мостами через морские бухты и проливы.
Несмотря на высокую степень автомобилизации региона, состоявшуюся благодаря близкому соседству с Японией, уровень автомобильной инфраструктуры, включая объекты спортивного назначения, все эти годы оставался довольно посредственным. За примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить ту же Змеинку. Многострадальный картодром сегодня до сих пор не благоустроен, не имеет какого-либо внятного статуса и в целом служит прекрасной иллюстрацией многолетних разбродов и шатаний в приморском автоспорте.
Впрочем, по самым последним данным, городская администрация готовится вложить в реконструкцию Змеинки 20 млн рублей, что дает некоторую надежду на возможное ее возрождение. И, если дела пойдут успешно, у Владивостока будет целых два картодрома. Второй - как раз в составе многофункционального автоспорткомплекса "Приморское кольцо", сметная стоимость которого составляет 2 млрд рублей частных инвестиций.
Primring - так будет называться "Приморское кольцо" в международной интерпретации. По стандартам FIA класс будущего автодрома определен как "Формула-3", что дает право проводить на нем чемпионаты мирового уровня. А это - возможность привлечь не только соседей из Китая, Кореи и Японии, но и звезд автоспорта из Европы и американского континента. Думается, подобные перспективы помогут вдохнуть вторую жизнь не только в приморский автоспорт, но и подадут сигнал государству о том, что дальневосточный автобизнес, финансирующий стройку, готов к конструктивному диалогу с властями.
Титульный лист
В том, что запуск проекта Primring воодушевил автоспортсменов Приморья на новые подвиги, можно было легко убедиться воочию. На состоявшемся после презентации юбилейном вечере Приморская автомобильная федерация подвела итоги первого десятилетия XXI века и вручила призы и памятные дипломы всем активным участникам дальневосточного автоспорта. Вспомнили тех, кто стоял у истоков приморского дрэг-рейсинга и дрифта, кто развивал картинг и спидвей, организаторов первых трофи-рейдов в дебри уссурийской тайги, тех, кто помогал популяризации технических видов спорта.
Призы вручали гости мероприятия Макс ПИГОЛИ и Терухито СУГАВАРА. Итальянец Пиголи - один из лидеров европейской кузовной гоночной серии Super Stars, профессиональный автогонщик. А японец Сугавара - пилот раллийной команды Hino. Сразу после награждения он уехал готовиться к марафонской гонке в Аргентине.
На церемонии награждения слово взял Ральф ВЁРШ, инженер архитектурного бюро Tilke, которое разработало проект "Приморского кольца". Он сказал примерно следующее:
"Я бывал на разных торжественных мероприятиях такого рода, но ваше на меня произвело впечатление тем, что здесь собрались увлеченные своим делом люди, для которых авто- и мотоспорт значат очень многое, и к которому вы все проявляете огромный, по-настоящему искренний энтузиазм".
Список номинантов оказался довольно обширным. Титул "Профессионал" получил Григорий ЛАГУТА, признанный лучшим спортсменом 2010 года. Его брат Артем ЛАГУТА получил "Специальный приз за особые заслуги" как победитель чемпионата России среди юниоров и финалист Гран-при чемпионата мира 2011 года, Татьяна СОКОЛЬНИЦКАЯ удостоилась титула "Универсальный судья". Сегодня она выполняет судейские функции в 14 дисциплинах, а вообще работает в судействе с 2000 года. Приморская автомобильная федерация также отметила заслуги Александра НОВИКОВА, Фазила АЛИЕВА, Ахмеда ДАДАДЖАНОВА, Сергея ШЕВЧЕНКО и Сергея ДИМИТРИЧЕНКО.
Клубная карта
Не остался в стороне и автоклуб "Шатун", которым руководит сегодня Александр КОРЯГИН. За их плечами - первый рейд "Внедорожное Приморье" в 2002 году, первый внедорожный сайт в Рунете и нарицательное имя всех джиперов - "шатуны". Другой не менее знаменитый автоклуб - "Правый руль". Был организован 15 декабря 2001 года, 22 декабря того же года были проведены первые соревнования по скоростному маневрированию среди женщин. Бессменный президент клуба - Елена ЖУРАВЛЕВА. Вспомнили и про GT-Club, и про первые соревнования по дрэг-рейсингу в Штыково, положившие начало этому виду автоспорта не только в Приморье, но и в России.
А GT-Club, как известно, родился на страницах сайта drom.ru, который тоже получил приз в номинации за вклад в развитие технических видов спорта. Из прессы были отмечены также телепрограмма "Про Тачки" и газета "За рулем - Дальний Восток".
Приз за самые массовые соревнования в 2010 году достался организаторам Кубка Приморской автомобильной федерации по ралли-спринту для любителей. В сезоне нынешнего года в этих состязаниях приняли участие 480 человек в составе 215 экипажей. Всего было проведено 8 этапов.
Кстати, на будущий год намечено не только начало работ по строительству большого дальневосточного автодрома, но и продолжение массовых соревнований среди автомобилистов-любителей. Пойдет второе десятилетие нового века, которое наверняка станет еще более плодотворным для всего дальневосточного автоспорта.
Новости тематики
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
- Не пойте за рулем!
Новости раздела
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
- На Сахалине активизируют перевод автотранспорта на газомоторное топливо
- Японские автомобили, на которых ездят многие приморцы, небезопасны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов