Развитие дальневосточного автоспорта набирает обороты

Несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся на приморском авторынке, развитие дальневосточного автоспорта не только не остановилось, но и набирает новые обороты.

Проект большого дальневосточного автодрома "Приморское кольцо", официально представленный технохолдингом "Сумотори" 10 декабря, стал одним из самых значимых итогов первого десятилетия XXI века для дальневосточного автоспорта. Выходя за рамки сугубо коммерческого предприятия, "Приморское кольцо" уже сегодня обещает стать одной из "фишек" Владивостока, наряду с океанариумом и строящимися подвесными мостами через морские бухты и проливы.

Несмотря на высокую степень автомобилизации региона, состоявшуюся благодаря близкому соседству с Японией, уровень автомобильной инфраструктуры, включая объекты спортивного назначения, все эти годы оставался довольно посредственным. За примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить ту же Змеинку. Многострадальный картодром сегодня до сих пор не благоустроен, не имеет какого-либо внятного статуса и в целом служит прекрасной иллюстрацией многолетних разбродов и шатаний в приморском автоспорте.

Впрочем, по самым последним данным, городская администрация готовится вложить в реконструкцию Змеинки 20 млн рублей, что дает некоторую надежду на возможное ее возрождение. И, если дела пойдут успешно, у Владивостока будет целых два картодрома. Второй - как раз в составе многофункционального автоспорткомплекса "Приморское кольцо", сметная стоимость которого составляет 2 млрд рублей частных инвестиций.

Primring - так будет называться "Приморское кольцо" в международной интерпретации. По стандартам FIA класс будущего автодрома определен как "Формула-3", что дает право проводить на нем чемпионаты мирового уровня. А это - возможность привлечь не только соседей из Китая, Кореи и Японии, но и звезд автоспорта из Европы и американского континента. Думается, подобные перспективы помогут вдохнуть вторую жизнь не только в приморский автоспорт, но и подадут сигнал государству о том, что дальневосточный автобизнес, финансирующий стройку, готов к конструктивному диалогу с властями.

Титульный лист

В том, что запуск проекта Primring воодушевил автоспортсменов Приморья на новые подвиги, можно было легко убедиться воочию. На состоявшемся после презентации юбилейном вечере Приморская автомобильная федерация подвела итоги первого десятилетия XXI века и вручила призы и памятные дипломы всем активным участникам дальневосточного автоспорта. Вспомнили тех, кто стоял у истоков приморского дрэг-рейсинга и дрифта, кто развивал картинг и спидвей, организаторов первых трофи-рейдов в дебри уссурийской тайги, тех, кто помогал популяризации технических видов спорта.

Призы вручали гости мероприятия Макс ПИГОЛИ и Терухито СУГАВАРА. Итальянец Пиголи - один из лидеров европейской кузовной гоночной серии Super Stars, профессиональный автогонщик. А японец Сугавара - пилот раллийной команды Hino. Сразу после награждения он уехал готовиться к марафонской гонке в Аргентине.

На церемонии награждения слово взял Ральф ВЁРШ, инженер архитектурного бюро Tilke, которое разработало проект "Приморского кольца". Он сказал примерно следующее:

"Я бывал на разных торжественных мероприятиях такого рода, но ваше на меня произвело впечатление тем, что здесь собрались увлеченные своим делом люди, для которых авто- и мотоспорт значат очень многое, и к которому вы все проявляете огромный, по-настоящему искренний энтузиазм".

Список номинантов оказался довольно обширным. Титул "Профессионал" получил Григорий ЛАГУТА, признанный лучшим спортсменом 2010 года. Его брат Артем ЛАГУТА получил "Специальный приз за особые заслуги" как победитель чемпионата России среди юниоров и финалист Гран-при чемпионата мира 2011 года, Татьяна СОКОЛЬНИЦКАЯ удостоилась титула "Универсальный судья". Сегодня она выполняет судейские функции в 14 дисциплинах, а вообще работает в судействе с 2000 года. Приморская автомобильная федерация также отметила заслуги Александра НОВИКОВА, Фазила АЛИЕВА, Ахмеда ДАДАДЖАНОВА, Сергея ШЕВЧЕНКО и Сергея ДИМИТРИЧЕНКО.

Клубная карта

Не остался в стороне и автоклуб "Шатун", которым руководит сегодня Александр КОРЯГИН. За их плечами - первый рейд "Внедорожное Приморье" в 2002 году, первый внедорожный сайт в Рунете и нарицательное имя всех джиперов - "шатуны". Другой не менее знаменитый автоклуб - "Правый руль". Был организован 15 декабря 2001 года, 22 декабря того же года были проведены первые соревнования по скоростному маневрированию среди женщин. Бессменный президент клуба - Елена ЖУРАВЛЕВА. Вспомнили и про GT-Club, и про первые соревнования по дрэг-рейсингу в Штыково, положившие начало этому виду автоспорта не только в Приморье, но и в России.

А GT-Club, как известно, родился на страницах сайта drom.ru, который тоже получил приз в номинации за вклад в развитие технических видов спорта. Из прессы были отмечены также телепрограмма "Про Тачки" и газета "За рулем - Дальний Восток".

Приз за самые массовые соревнования в 2010 году достался организаторам Кубка Приморской автомобильной федерации по ралли-спринту для любителей. В сезоне нынешнего года в этих состязаниях приняли участие 480 человек в составе 215 экипажей. Всего было проведено 8 этапов.

Кстати, на будущий год намечено не только начало работ по строительству большого дальневосточного автодрома, но и продолжение массовых соревнований среди автомобилистов-любителей. Пойдет второе десятилетие нового века, которое наверняка станет еще более плодотворным для всего дальневосточного автоспорта.