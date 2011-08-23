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Минтранс предлагает создать до конца года ЕИС по техосмотру
Минтранс разработал проект постановления правительства об утверждении правил проведения техосмотра автомобилей. Согласно проекту, до 31 декабря 2011 г. МВД должно создать единую автоматизированную информационную систему техосмотра и утвердить порядок ее взаимодействия с АИС ОСАГО.
Постановлением правительства, проект которого разработал Минтранс, предполагается утвердить правила проведения технического осмотра, параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении техосмотра, форму и содержание диагностической карты.
Согласно проекту, Минпромторговли до 30 октября должно будет утвердить квалификационные требования к техническим экспертам, основные технические характеристики средств технического диагностирования и их перечень.
Минэкономразвития до 30 октября надо будет утвердить правила аккредитации операторов техосмотра и порядок принятия Российским союзом автостраховщиков решений о соответствии операторов аккредитационным требованиям в случае выявления нарушений требований или правил проведения техосмотра.
Согласно проекту, Минтранс до 30 октября утвердит форму талона техосмотра, в том числе его электронную форму, а также правила заполнения талона и диагностической карты.
Федеральная служба по тарифам до 30 сентября должна будет утвердить Методику расчета предельного размера платы за проведение техосмотра. Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов РФ будет рекомендовано утвердить предельный размер платы за техосмотр до 1 января 2012 г. Минфин до 30 ноября должен будет утвердить особенности обеспечения операторов техосмотра бланками талонов на период с 1 января 2012 г. до 1 января 2014 г.
1 июля президент Дмитрий Медведев подписал закон о передаче функции по проведению техосмотра от государства частным операторам. Аккредитацией операторов техосмотра будет заниматься РСА. Техосмотр будет проводиться по выбору автовладельца любым оператором в любом пункте техосмотра вне зависимости от места регистрации машины.
Закон вступает в силу с 1 января 2012 г. Предусмотрен двухлетний переходный период: до 1 января 2014 г. автовладельцы смогут проходить ТО как на действующих сегодня государственных пунктах ТО, так и у частных операторов.
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