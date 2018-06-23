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На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
Ранее в правительстве такие цены назвали "невозможными в реальности"
Цены на бензин на уровне 100 рублей за литр невозможны в реальности. "Это невозможно. Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать эту ситуацию и не допустить резкого роста цен на моторное топливо", - заявил недавно вице-премьер Дмитрий Козак, комментируя соответствующие прогнозы, напоминает деловая газета "Золотой Рог". Однако из Москвы, как известно, Дальний Восток не виден во всех смыслах и даже вице-премьеру невдомек, что здесь уже есть районы, где топливо продают за такую цену.
Жители северо-восточных территорий Хабаровского края бьют тревогу: в Охотском районе Хабаровского края не осталось ни одной АЗС.
Об этом активистам Народного фронта, через региональный проект ОНФ "Россияне", рассказала жительница поселка. Она отметила, что проблема заключается в том, что в районе, включая и его административный центр рабочий поселок Охотск, работает только одна единственная нефтеналивная станция, которая обслуживает муниципальный транспорт. Частных водителей на него не пускают. Поэтому заправляются, где каждый может. Стоимость топлива с рук превышает порой и сто рублей за литр.
Как удалось выяснить общественникам, администрация Охотского района через систему госзакупок регулярно покупает топливо для муниципальных нужд, где закупочная цена 92-го бензина, например, составляет 69,96 рублей за литр. Жители, говоря о стоимости топлива для собственных нужд, называют суммы почти вдвое большие. В тоже время в Хабаровском крае работают сразу два нефтеперерабатывающих завода, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В регионе реализован масштабный транспортный проект – автодорога до Ванино, соединивший крупнейшие в регионе агломерации с восточным побережьем России, благодаря чему появилась возможность комбинированным способом доставлять грузы на побережье северных районов края.
"На фоне масштабных проектов, реализуемых федеральными властями в Дальневосточном федеральном округе, отсутствие элементарных заправок в Охотском районе вызывает серьезные вопросы к региональным и местным чиновникам, отвечающим за качество жизни населения на вверенных им территориях! Не потому ли население бежит с северов, что там не созданы элементарные условия для жизни. Именно это, а не суровый климат, больше гонит людей на "большую землю", - прокомментировал ситуацию член Регионального штаба ОНФ в Хабаровском крае Максим Поличка.
По его словам, высокая стоимость жизни и вышедшее в последнее время на первый план отсутствие необходимой инфраструктуры – от детских садов и социальных объектов до АЗС" - вышли в последнее время на первое место в рейтинге причин обезлюдевания северо-востока России",
Самый северный район Хабаровского края, куда можно добраться только воздушным или водным путем находится в более чем 1 500 км от краевого центра. Более 6 000 местных жителей лишены возможности приобрести топливо для своих автомобилей, лодок и катеров привычным для 21 века способом, просто заехав на заправочную станцию.
"Надо дождаться ответов администрации Хабаровского края, чтобы понять видение проблемы и пути решения, которые рассматривают власти. Также необходимо узнать мнение бизнеса по этому вопросу и их предложения. Будем держать ситуацию на контроле", - сообщил координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог", депутат Госдумы Александр Васильев.
Олег КУЛЬГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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