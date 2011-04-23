МВД огласило статистику самых угоняемых автомобилей России в 2010 году

Департамент уголовного розыска МВД России обнародовал данные о количестве угонов автотранспортных средств в 2010 году.

Согласно опубликованной статистике, автовладельцам стоит быть настороже, так как рост числа угонов по сравнению с 2009 годом составил рекордные 47%: 48 910 угнанных автомобилей в 2010 году против 33 128 - в 2009. На вершине «угонного» рейтинга среди иномарок лидируют Mitsubishi Lаnсеr в Москве и Ford Focus в Санкт-Петербурге. Второе и третье места по России занимают Toyota Cоrоllа и Mazda 3, что объясняется высокой популярностью японских авто и низкой взломостойкостью их штатной сигнализации.

По данным федерального оператора услуг безопасности «Аркан», среди автомобилей стоимостью свыше 1 млн рублей наибольшее количество покушений было совершено на внедорожники Toyota Land Cruiser,кроссоверы BMW Х5 и Х6, седаны Lexus RX 400H и RX 350, пишет dp.ru Деловые новости.