Toyota рассчитывает восстановить производство к декабрю

Toyota сможет выйти на докризисные показатели производства уже к декабрю 2011 года, сообщает пресс-служба японского автопроизводителя.

«В Японии рост числа выпущенных автомобилей начнется в июне, на предприятиях Toyota в других странах — в августе», — говорится в сообщении компании.

Сейчас производство компании простаивает из-за катастрофической нехватки запчастей.

Справка:

Заводы Toyota располагаются в зоне бедствия и серьезно пострадали от стихийных бедствий, которые обрушились на Японию в середине марта. Четыре дня назад компания официально объявила о запуске всех заводов в Японии. На полное восстановление производства может потребоваться несколько лет и значительные материальные вложения.

Крупнейший автопроизводитель Японии Toyota возобновляет производство на всех своих заводах. Производство, которое было полностью остановлено в связи с землетрясением 11 марта, будет запущено пока на 50% мощности в связи с нехваткой автозапчастей. Пока не ясно, когда заводы будут выведены на полную мощность, сообщает Таможня.ру.