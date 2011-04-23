Генпрокуратура России подозревает ГИБДД в торговле правами

В докладе генерального прокурора России Юрия Чайки, с которым он планирует выступить в Совете Федерации 27 апреля сообщается, что сотрудники Госавтоинспекции в регионах России выдали водительские удостоверения более 14 тысячам алкоголиков и наркоманов, которые не имеют права управлять транспортом.

«Для устранения всех этих нарушений прокуроры обращались в суды с требованиями о признании недействительными водительских удостоверений, выданных указанным лицам», - отмечается в докладе.

Проверки в ГИБДД последовали после того, как весной прошлого года в Челябинской области прокуратура выявила незаконную выдачу прав 650 водителям, стоящим на учете с диагнозом «наркомания» или «алкоголизм». Тогдашний глава ГИБДД России Виктор Кирьянов от обвинений открестился и переложил ответственность на врачебные комиссии. По его словам, это они поставили на поток продажу липовых медицинских справок, а сотрудники ГИБДД ни при чем.

Год назад Генеральная прокуратура России уже обвиняла ГИБДД в искусственном осложнении дорожных ситуаций и неправомерном ухудшении статистики. По мнению надзорного ведомства, Госавтоинспекция занимается пресечением административных правонарушений в ущерб их профилактике. Это, в свою очередь, приводит к искусственному наращиванию статистических показателей и коррупции.

Такая информация содержалась в предыдущем ежегодном докладе генпрокурора Федеральному собранию. В также отмечалось, что искусственно созданные дорожные ситуации, связанные с наличием необоснованных дорожных знаков и разметки, систематически используются сотрудниками инспекции для неправомерного привлечения водителей к административной ответственности. Проще говоря, считают в прокуратуре, благодаря хитроумно расставленным знакам и дорожной разметке перед инспекторами открывается прямо-таки коррупционный простор.

По мнению Юрия Чайки, в подразделениях ГИБДД в регионах отсутствует должный контроль – дескать, руководители далеко не всегда представляют, чем занимаются его подчиненные.

Впрочем, в самой Госавтоинспекции считают, что выводы Генпрокуратуры чересчур категоричны. В ведомстве считают, что львиная доля преступлений, совершаемых инспекторами ДПС, вскрывается службой собственной безопасности.

Эксперты отмечают, что данный выпад со стороны Генпрокуратуры – уже не первый. Осенью прошлого года Юрий Чайка уже внес на имя министра внутренних дел Рашида Нургалиева протест на регламент ГИБДД.

Разработанный административный регламент позволял сотрудникам ДПС документировать правонарушения, совершенные прокурорами, невзирая на их неприкосновенность. Позднее эта норма все же была отменена.

Кроме того, как отмечают правозащитники, Генпрокуратура официально признала, что автоинспекция устраивает засады на водителей.

Правда, представители автомобильного сообщества сомневаются, что количество таких засад в ближайшее время сократится. По словам председателя Московского отделения Федерации автовладельцев России Сергея Канаева, инспекторы ГИБДД вряд ли «уйдут с магистралей», поскольку это их хлеб.

Впрочем, автомобилисты соглашаются с тем, что многие претензии, выдвигаемые прокуратурой, на самом деле вполне обоснованы.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе вынесен приговор бывшему заместителю главного инспектора безопасности дорожного движения ОВД по городу Муравленко Алексею Заеву, который незаконно распорядился установить дорожные знаки. Таким образом высокопоставленный гаишник намеревался улучшить статистические показатели. По данным следствия, за пять дней инспекторы ДПС неправомерно составили протоколы об административном правонарушении о выезде на встречную полосу в отношении 21 водителя. 11 из них были лишены права управления автомобилем на четыре месяца. В итоге майор признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Следственный комитет РФ и сотрудники УФСБ по Астраханской области 5 февраля 2010 года задержали целое подразделение ДПС по подозрению в вымогательстве взяток. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на протяжении последних трех лет подозреваемые сотрудники стационарных постов ДПС вблизи Астрахани систематически вымогали взятки у водителей. Деньги делили между собой, передавая от рядовых инспекторов к старшим постов и далее по цепочке.

Согласно сообщению, «вскрыты факты продажи водительских удостоверений сотрудниками ГИБДД, некоторые из которых совмещают предпринимательскую деятельность со службой в органах внутренних дел», пишет Gudok.Ru.