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1 апреля пройдёт всероссийская акция «Дороги без дураков»
23 марта, ZRPRESS. Акция «Россия без дураков» пройдет 1 апреля в разных городах России, ее целью будет привлечь внимание властей к плачевному состоянии дорог.
Как рассказал депутат Госдумы, член транспортного комитета, лидер интернет-сообщества «Убитые дороги» Александр Васильев, участники акции составят карту «убитых дорог» России с помощью программы GoodRoads. Пока портал работает в тестовом режиме, между тем аналогичный сайт был недавно запущен компанией Google. Данные о дорогах пополняются пользователями, установившими приложение на свой мобильный телефон. С помощью встроенного в смартфон цифрового компаса приложение анализирует вибрацию подвески автомобиля и передает эту информацию на сервер для дальнейшей обработки.
«Золотой Рог».
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