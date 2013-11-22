Камчатские автомобилисты жалуются на произвол страховых компаний

На Камчатке получение полиса ОСАГО стало проблемой для автомобилистов. Страховые компании сократили офисы продаж и вынуждают водителей покупать дополнительные виды страховок. Камчатские автомобилисты при получении полиса обязательного страхования автогражданской ответственности в последнее время столкнулись с трудностями.

В страховых компаниях под разными предлогами им отказывают в выдаче документа. Как правило, страховщики ссылаются на отсутствие бланков. Однако документ можно тут же получить, если купить дополнительную страховку. «Мне рассказали о случае, когда агент предлагал автомобилисту застраховать ремень безопасности, чтобы тот смог получить полис ОСАГО. Своим вымогательством страховщики нарушают массу законов», – рассказала ИА «Кам 24» уполномоченный по правам человека на Камчатке Ирина Орлова. По словам главы Петропавловска, президента Камчатского союза автомобилистов Константина Слыщенко, страховые компании пошли еще дальше. Они закрыли все дополнительные пункты продаж по городу и стали выдавать полисы только в своих офисах.

В результате, чтобы получить документ владельцам машин приходиться отстаивать многочасовые очереди. Кроме того, компании перестали предоставлять скидки на полисы за безаварийное вождение. По неподтвержденным данным, страховые компании намеренно саботируют работу, чтобы шантажировать власти, ради повышения расценок ОСАГО. Уполномоченный по правам человека уверена, что произвол страховщиков необходимо остановить.

Ирина Орлова призывает всех автомобилистов обращаться с заявлениями на действия страховых компаний в управление по правам человека по телефону: 41-00-42. Заявления пострадавших, по словам Константина Слыщенко, готовы принимать и в городской думе.

ZRPRESS.RU, Владивосток.