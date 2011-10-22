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Renault Megan и Fluence будут льготно перевозиться на Дальний Восток
Правительство РФ включило автомобили Renault Megan, Fluence, собираемые на российском заводе Renault - "Автофрамос" в Москве, и Lada 2104, собираемую на мощностях "ИжАвто", в программу субсидирования перевозок новых автомобилей, произведенных в РФ, на Дальний Восток, сообщается в постановлении правительства, опубликованном на сайте правительства России.
Программа субсидирования перевозок легковых автомобилей железнодорожным транспортом на Дальний Восток без взимания провозной платы начала работу в 2009 году в рамках реализации программы антикризисных мер, и была продолжена в 2010 и 2011 годах.
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) перевозит по программе 79 моделей нескольких брендов - Ford, Lada, Kia, Fiat, УАЗ, ГАЗ, Opel, Skoda, Volkswagen, Nissan, Peugeot, Renault, Hyundai. В число машин, льготно перевозимых с Дальнего Востока, включены автомобили производства завода группы Sollers во Владивостоке - SsangYong (всего автомобили двух марок - 9 моделей).
Кроме перевозок автомобилей Renault и Lada на Дальний Восток, правительство постановило без взимания платы вывозить с Дальнего Востока среднетоннажные грузовики Isuzu NPR и NMR, производимые ООО "Соллерс-Дальний Восток".
Ранее Минпромторг РФ предлагал включить автомобили Renault Megan и Lada 2104 в список автомобилей, льготно перевозимых на Дальний Восток.
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