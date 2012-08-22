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Руководство ГИБДД выступает за конфискацию авто у нарушителей ПДД

22 Августа 2012, 02:09 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 21 августа, ZRPRESS. Начальник свердловской ГИБДД Юрий Демин выступил за ужесточение наказания злостным нарушителям правил дорожного движения. По его мнению, необходимо вернуть балльную систему фиксации наказаний и внедрить порядок конфискации транспортных средств.

«Приходиться констатировать крайне низкую дисциплину у наших автомобилистов. По-прежнему каждое третье ДТП происходит из-за превышения допустимого скоростного режима. К этому и другим нарушениям ПДД приводит исключительно безответственность водителей, – заявил Демин. – Я считаю, нужно вернуть (как было в СССР), балльную систему наказаний (с проколом дырок в документах) или, как в других государствах, – внедрить конфискацию транспортных средств у злостных нарушителей. А как еще сдержать недисциплинированных автомобилистов? Поставить везде дорожных инспекторов мы не можем».

По словам руководителя областной ГИБДД, балльную систему необходимо применять в случае грубых нарушений ПДД. «Поверьте, эта система будет иметь сдерживающий фактор. Сами судите – получает водитель 12 или 13 баллов из 15-ти возможных. И ему ничего не остается, как ездить только по правилам, соблюдать скорость и так далее. А так можно до бесконечности штрафовать», – подметил Демин. Правда, признался гаишник, возврату балльной системы сейчас мешают внедренные комплексы автоматической видеофиксации нарушений.

«Поставят на основе информации этой системы три балла водителю, а потом выяснится, что за рулем была его супруга. Будут сложности определенного порядка. В общем, сидят сейчас практики, теоретики, изучают опыт других стран и думают, как все устроить», – добавил Юрий Демин.

Также он озвучил идею конфискации автомобилей на определенный срок у злостных нарушителей ПДД. По словам руководителя свердловской ГИБДД, все эти предложения уже озвучены областным и федеральным власти. «Могу сказать, что депутатский корпус сейчас очень активно прорабатывает вопрос по конфискации транспорта и другим видам наказания», – заключил Демин.

«Новый Регион».


Автор: РИА «Новый Регион»
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