Владельцев мощных авто ждет значительное увеличение расходов на их содержание

22 июля, ZRPRESS. С 1 января 2013 г. для престижных легковых автомобилей мощностью свыше 410 л.с. минимальная ставка транспортного налога может подняться до 300 рублей за одну лошадиную силу. Для остальных она останется прежней - в два раза меньше. Причем регионам запретят снижать новую ставку своими местными законами, а вот увеличивать ее они смогут. Но не более чем в десять раз, сообщает «РГ».

Минфин вывесил на своем официальном сайте проект федерального закона с поправками в Налоговый кодекс.

Кроме того, предлагается увеличить в пять раз средние ставки транспортного налога для мощных мотоциклов (с двигателями свыше 150 л.с.), гидроциклов (свыше 150 л.с.), катеров и яхт (свыше 300 л.с.).

Повышенные налоговые ставки не коснутся транспортных средств, произведенных до 1 января 2001 года. Также от них предлагается освободить спортивные автомобили и мотоциклы, используемые для соревнований.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что он разработан во исполнение Основных направлений налоговой политики страны на 2013 - 2015 годы, которыми предусмотрено повышенное налогообложение объектов роскоши. Навороченные автомобили, по сути, единственные предметы роскоши с объективными и, главное, проверяемыми признаками - мощностью и возрастом, - по которым можно судить об их стоимости. В отличие, например, от антиквариата. По словам эксперта "РГ", юриста компании " Налоговик" Марины Емельянцевой, ставки транспортного налога будут варьироваться в разных регионах, хотя понятно, что наибольшее количество породистых и мощных авто- и мотосредств сконцентрировано в крупных городах. Для сравнения, сегодня в Москве, как во многих других регионах, максимальная ставка налога по автомобилям (свыше 250 л.с.) составляет 150 рублей, по мотоциклам - 50 рублей. В проекте стоят новые ставки - соответственно, 300 рублей и 25 рублей. Таким образом, владельцам мощных автомобилей придется как минимум удвоить свои налоговые расходы. Так, хозяин Maybach Exelero 2005 года выпуска в 700 л.с. заплатит налог в 210 тысяч рублей вместо нынешних 105 тысяч рублей. За BRABUS - 640 л.с. - 192 тысяч рублей в год. За Aston Martin 77 мощностью 750 л.с. сумма налога составит 225 тысяч рублей. Chevrolet Corvette мощностью 628 л.с. обойдется в 188,4 тысячи рублей. Мercedes S 65 AMG, 612 л. с. - 183, 6 тысячи рублей.

А если учесть, что обслуживание таких транспортных средств - замена масла, тормозных колодок, химчистка и т.д. - обходится как минимум еще в 150-300 тысяч рублей в год, то в целом содержание авто вырастет значительно . А вот самый быстрый в мире мотоцикл Dodge Tomahawk с мощностью 500 л.с. обойдется хозяину-россиянину по новым ставкам, напротив, дешевле - в 12 500 рублей. Хотя сейчас по Москве за него установлена повышенная ставка в 25 000 рублей. И если городские власти не успеют принять новый городской закон с более высокими ставками, владельцам "крутых" мотоциклов может еще и повезти.

Кстати, физлиц, имеющих такие автомобили, в России сравнительно немного. Ежегодно в России продается около полусотни тысяч дорогих автомобилей. И нередко владельцы оформляют их на свои фирмы, чтобы облегчить личные расходы на налоги, на обслуживание авто. За все это уже платит компания. По мнению Емельянцевой, такие схемы могут набрать популярность. Но налог и в этом случае останется большим. А региональным бюджетам, в которые уходит весь транспортный сбор, эти схемы вообще никак не мешают. Свое они в любом случае получат.

«Золотой Рог».