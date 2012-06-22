Пешеходные переходы в России кардинально поменяются

22 июня, ZRPRESS. ГИБДД России закончила разработку поправок в ГОСТы, которые касаются пешеходных переходов. Главная цель нововведений – улучшение видимости в зоне пешеходных переходов и, как следствие, снижение аварийности.

Итак, вот главные нововведения, которые нас ждут в будущем:

- Разметка пешеходных переходов в будущем будет не белой, а желтой.

- Перед пешеходными переходами дорожные знаки будут дублироваться непосредственно на асфальте на каждой полосе движения.

- Перед каждым переходом появятся «лежачие полицейские». Исключение будет сделано только для «магистральных дорог».

- Перед переходом у образовательных учреждений появится светофор с желтым мигающим сигналом.

Кроме того, сами дорожные знаки перед переходом должны быть сделаны на световозвращающих щитах со световой индикацией. А если на дороге есть четыре или более полосы движения, то знак «Пешеходный переход» будет продублирован над проезжей частью.

«Золотой Рог».