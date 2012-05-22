АвтоВАЗ решил сделать ход ладьей

22 мая, ZRPRESS. К августу АвтоВАЗ планирует обновить логотип своей марки, сообщает информационное агентство «Волга Ньюс».

Регулярная модернизация эмблемы – вполне обычное дело для любого автопроизводителя, и тольяттинская компания достаточно давно не вносила изменения в свой фирменный стиль. Для сравнения: даже такая довольно консервативная марка, как Jaguar, за последнее десятилетие успела дважды освежить эмблему. Что же касается овала с ладьей, украшающего вазовскую продукцию, то он существует в неизменном виде с 1994 года. До этого похожий знак был вписан в прямоугольник, а еще раньше – в трапециевидную рамку (на фото внизу).

Надо сказать, что некоторые российские компании из самых разных отраслей в последние годы поражали публику весьма спорным ребрендингом, заказанным той или иной дизайнерской студии, но в случае с АвтоВАЗом есть надежда, что обновление эмблемы окажется удачным. По одним данным, изменения окажутся весьма мягкими, и основной элемент – ладья – сохранится (пусть и в ином графическом начертании). По другим сведениям, прежними останутся лишь фирменные цвета марки – белый и синий, а в остальном дизайнеры не будут ничем сдерживать фантазию. Так или иначе, известно, что обновлением руководит новый шеф-дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин, прежде являвшийся руководителем по дизайну компании Volvo, а до этого работавший старшим дизайнером Mercedes. Пожалуй, его вкусу можно доверять.

В ближайшие годы нас ждет много новостей по части дизайна моделей Лада. Первые новинки, которые будут созданы под руководством Стива Маттина, – это рестайлинговые версии «Калины» и «Приоры». Также новый дизайнер приложит руку к будущей модели на платформе Renault Logan, которую запустят в производство в Тольятти в 2014 году.

«Золотой Рог».