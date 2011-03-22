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Железный лот, или Покупаем автомобиль через аукцион
Желающих купить автомобиль через аукцион становится только больше. Растет и предложение: там и тут появляются все новые пункты связи с аукционами. Основная причина возрастающего интереса к он-лайн авторынку, как оказалось, в его качестве.
- Заказывая машину через аукцион, можно быть абсолютно уверенным, что вы получите именно то, что хотели, - объясняет директор одной из владивостокских автомобильных компаний, специализирующихся на работе с аукционами, Роман Евгеньевич. - До начала аукциона все автомобили подвергаются тщательному осмотру, результаты которого фиксируются в специальном аукционном листе. Проверяющими выступают независимые эксперты, в интересах которых совсем не предусмотрено сокрытие каких-либо дефектов и преувеличение качеств машины. Еще до начала торгов вы получите всю информацию о прошлой жизни авто.
- В аукционном листе, - поясняет Роман, - вся история машины как на ладони. В графе "история автомобиля" отмечается, принадлежал ни он частному лицу, арендовался или эксплуатировался ли в каком-либо другом варианте. Внешнее состояние автомобиля и состояние его салона, как правило, оцениваются отдельно друг от друга. При досмотре салона оцениваются не только качество внутреннего сервиса и дизайн, но и рассматривается наличие загрязнений. В аукционке отмечается все до малейшей детали. Приводится подробная схема автомобиля с обозначением имеющихся кузовных дефектов и указывается состояние колесной резины по 10-балльной шкале.
Однако недоверие к аукционам остается, и долевая часть населения предпочитает покупать автомобили старым добрым способом - на авторынке. Роман Евгеньевич объясняет причину недоверия к аукционам:
- Во Владивостоке брокерские услуги оказывают около 10 крупных и еще порядка 30 мелких компаний. Одна из основных проблем в нашей работе - это доставка автомобиля из Японии. В дороге автомобиль может получить не один дефект, а человек ждет машину строго в соответствии с аукционным листом. Недобросовестные фирмы списывают все на форс-мажорные обстоятельства и, естественно, компенсировать ущерб не собираются. Или еще хуже бывает: подмена автомобилей. Заказал один, а пришел другой. Вот такие халтурщики портят репутацию аукционов. Подводных камней много, но покупатель их может легко обойти, если будет обращаться в солидные компании. В "левых" мало что можно доказать, там юридическая база медово-липовая. При выборе брокера обращайте внимание на срок его деятельности на рынке, а также обязательно почитайте на сайте отклики клиентов о нем. (Каждая уважающая себя компания имеет собственный сайт).
К тому же для многих водителей при покупке автомобиля первостепенно видеть его вживую. Для этой категории покупателей важно потрогать машину, посидеть в ней, чтобы определиться с выбором. А при заказе через аукцион машину выбрать представляется возможным только по фотографии.
Нужен посредник
Самостоятельная покупка автомобиля через аукцион невозможна. Для этой операции нужна фирма-брокер, которая является посредником между японским аукционом и российским покупателем. В среднем цены на брокерские услуги варьируются в пределах $ 10 - 15 тыс.
Компания предоставит вам возможность ознакомиться с аукционными каталогами, таким образом вы не только сможете выбрать понравившийся автомобиль, но и рассчитать его приблизительную стоимость. Хотя стоит помнить, что это - аукцион, где, как известно, продажи осуществляются по нефиксированной цене. Один и тот же автомобиль в разных торгах может иметь совершенно разную стоимость. И второй момент, о котором не стоит забывать. Часто автомобилю задается низкая стартовая цена, ниже привычной, однако в итоге он оказывается продан по стоимости выше своих аналогов. Чем ниже цена машины, тем соответственно больше желающих ее купить. Вокруг машины создается ажиотаж, за счет чего она и уходит "по цене".
Если вариант подбора подходящего автомобиля не по душе, можно сделать конкретный заказ на автомобиль, указав его марку и модель, желаемый пробег, объем двигателя, цвет кузова и год выпуска.
За что и сколько придется платить?
После того как вы определились с автомобилем и сделали заказ, компания берет предоплату и только после этого приступает к торгам.
В одних фирмах предоплата исчисляется размером неустойки, которая выплачивается брокеру в случае, если клиент в последний момент отказывается от автомобиля. В других предоплата фиксированная, например в компании "АмаЯма" - это 22 тыс. руб. Есть фирмы, которые изначально берут 20% от стоимости автомобиля.
После того как автомобиль куплен, его доставляют в порт, откуда он и отправится во Владивосток. Пути доставки у компаний разные, поэтому назвать конкретную цену за эту услугу нельзя. У каждого брокера свой ценник. Равно как и накладные расходы на оформление документов, чтобы автомобиль мог беспрепятственно продвигаться с японской земли к морю.
Перевозка на судне равна примерно $ 400. Затраты на растаможивание автомобиля в России и уплату таможенных пошлин напрямую зависят от класса и состояния машины.
"Покупая машину на рынке, мы не знаем, что было с ней раньше, - рассказывает сотрудника брокерской компании Марина, - не секрет, что автомобили часто покупают по низкой цене, переделывают, маскируют дефекты, после чего они поступают в продажу и уходят по более высокой стоимости. Покупка машины через аукцион - это абсолютная надежность".
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