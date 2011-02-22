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Обещаны долгострои
Лично проехав по федеральной трассе «Амур», премьер Владимир ПУТИН пообещал дальневосточникам, что в следующем году дорожники возьмутся за М-60 Владивосток-Хабаровск. Однако, судя по цифрам планируемого финансирования, бум дорожного строительства в регионе иссякает.
Общая протяженность трассы М60 - 740 км, из них 200 км подлежат ремонту и капитальному ремонту, остальные участки требуют реконструкции. Сегодня около 57 км дороги «Уссури» остаются в процессе незавершенного строительства несколько лет. И в 2011 году они не будут введены, поскольку запланированы к сдаче только 33 км дороги.
На совещании в полпредстве ДФО по транспортным проблемам региона было отмечено, что ждут своего часа и другие дорожные объекты региона. Нужно привести в нормативное состояние трассу «Чита - Хабаровск», требуют продолжения строительства и реконструкции дорога М56 «Лена» от Невера до Якутска и трасса «Колыма» от Якутска до Магадана. Да и, как отметил сам премьер, 683 км трассы «Амур» (Чита - Хабаровск) в настоящее время по-прежнему не соответствует нормативным требованиям, из них 566 км проходит по территории субъектов федерации ДФО.
Однако согласно представленным данным ФГУ «Дирекция строительства дорог «Дальний Восток» на территории округа в целом до 2015 года будет введено в эксплуатацию около 1008 км федеральных дорог, что в 2 раза меньше, чем за предыдущие пять лет. Ведь с 2006 года по 2010 год в Дальневосточном федеральном округе было введено 2094 км федеральных дорог, из них 593 км только в прошлом году. На это потребовалось 55 млрд рублей.
Оценивая эти цифры, заместитель полпреда президента в ДФО Александр ПОЛЕЩУК признал: «Перспектива не радостная. Если строительство автомобильных дорог и дальше будет идти такими медленными темпами, то мы опять войдем в очередной сорокалетний долгострой». А долгострои, как показывает опыт возведения трассы «Амур», еще до завершения строительства уже нуждаются в реконструкции.
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