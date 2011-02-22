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Nissan Terrano: путь из Владивостока на Валдай
Прежде чем решиться на такой нелегкий поступок, как перегон автомобиля через всю страну, пришлось много взвешивать все за и против. Но я принял решение.
Подготовка
Машина куплена (Nissan Terrano) - надо ехать. Прежде всего проверил подвеску. В Уссурийске поменял масло в двигателе, купил запасные Cummins - масляніе фильтры и масла для возможной замены и доливки, комплект резины.Тут же набрали еды, купили газовую горелку с баллончиками, нержавеющую посуду, одеяло и подушки.
Всю переднюю часть машины я измазал клеем ПВА (по совету сына моего знакомого) в несколько слоев (у меня ушла 2-литровая банка). Бока обклеил бумажным скотчем.
День первый
Выехали мы 15 октября в 2 часа ночи. Это связано с тем, чтобы вероятность столкнуться с криминалом была минимальная - нужно миновать Михайловку.
С момента выезда из Хабаровска начинается Федеральная трасса Чита - Хабаровск "Амур", М - 57. Её протяженность составляет около 2 700 км, и это самый трудный участок дороги всего перегона: во-первых, дорога проходит в малообжитой местности, во-вторых, сопутствующая инфраструктура (заправки, шиномонтаж, автосервис, кемпинги) очень ограничена или только строится, в- третьих, добрая половина ее составляет грунтовка, по которой иногда приходилось ехать со скоростью 10-15 км/ч даже на джипе.
До Биробиджана участок дороги если не сказать идеальный, то в очень хорошем состоянии. Километров через 100 заканчивается постоянное асфальтовое покрытие и начинается то асфальт, то грунтовка.
Проехав после Свободного еще около сотни километров, мы заночевали на заправке.
День второй
Путь на север пролегает вдоль китайской границы. Самая северная точка нашего маршрута - Сковородино. В атласе автомобильных дорог до Сковородино еще можно разглядеть дорогу, а дальше, до Читы, нет четкой трассы.
Однако же дорога выглядит прилично, несмотря на то что она грунтовая. Некоторые участки отгрейдерованы так, что можно ехать под "сотню". У нас все складывалось благополучно. Хотя на ямах начала пробивать передняя правая стойка. Потом и вовсе застучала.
Километров за 300-350 до Читы постигла неудача с колесами. Как это обычно бывает на большой машине, если пробито заднее колесо да еще на грунтовой дороге, долго не ощущаешь, пока в салоне не запахнет палёной резиной...
Через некоторое время у нас лопнуло второе заднее колесо. Пришлось заночевать прямо на дороге.
День третий
Миновали Читу. Темнело, поэтому красоту горного перевала не увидели, пока ехали в Улан-Удэ. Где-то недалеко до Удэ снова заправились. На выезде - пост. Скопилось много машин: закрыт перевал по причине гололеда и аварий. Подъемы и спуски посыпали песком.
День четвертый
Пробуждение произошло под сигналы клаксонов. Около 6 утра. Перевал открыли, машины начали движение. Мы кому-то мешали выехать. Крутой перевал преодолели нормально, 4WD - хорошая вещь. Лежал снег.
Байкал. Красотища... с одной стороны - снежные горы, с другой - бесконечная водная гладь. Дорога проходит почти по самому берегу, если не считать Транссиба, который находится еще ближе к воде. Сделали остановку, сфотографировались.
Доехали до Байкальска. За ним по серпантину наверх.
До Иркутска дорога проходит по лесу. Сплошные повороты, подъемы и спуски. Заправились перед въездом в Иркутск, постояли в пробках.
Да, чуть не забыл, цена на топливо до Иркутска и после него разная, после - дешевле, причем на рубль-полтора. Ближе к Красноярску топливо дешевеет.
Кругом поля и степи. Населенных пунктов немного. Дорога однообразная.
До Саян дорога нормальная, дальше - черти что. Бесконечные спуски, объезды, грунтовка. Опять снег. Фуры на обочине.
На границе Иркутской области и Красноярского края дорога так вообще почти закончилась. Километров 100 такое ощущение, что линию фронта пересекаешь: бетонка, когда-то покрытая асфальтом. Средняя скорость 30 км/ч.
Кое-как дотянули до Канска. Там вообще объезд через город по каким-то трущобам. Благо - указатели везде есть. Заночевали на выезде у какого-то кафе.
День пятый
Дорога до Кемерово прошла как-то незаметно.
Спросили у прохожих, где выезд на Юргу, и попали на отличное шоссе, практически без движения до самой Юрги. По моим подсчетам, срезали около 50 км. От Юрги около 10 км до трассы.
Через некоторое время закончилась Кемеровская область и началась Новосибирская. Видимо, тут очень хотят навести порядок на дороге, потому что примерно через каждые 30 км - стационарный пост ДПС.
К Новосибирску подъехали уже под вечер. Путь по городу занял около 1,5-2 часов. Ужасный город! Очень оживленное движение, едут все, как хотят, прямо как в Москве.
Выехали из Новосибирска. Чувствуется близость к центру страны: на дороге очень много фур. Вследствие чего километров 200 от города едешь в асфальтовой колее, как по волнам. Затем асфальт становится ровнее. Дорога до Омска практически прямая, все населенные пункты в стороне. Мечта водителя!
День шестой
Омск объехали еще в темноте. Трасса проходит мимо него. Если смотреть трассу дальше по карте, то часть ее пролегает через территорию Казахстана. Проходить две таможни? Нет, решили сделать лишних 200 километров и проложили маршрут через Тюменскую область. При этом Тюмень благополучно объезжается.
Тюмень - территория, на которой ведется добыча нефти, казалось бы, топливо должно только падать в цене... Но картина вырисовывается обратная: на АЗС топливо дороже, чем в Омской области. Зато вдоль дорог стоит много топливозаправщиков с "дешевым" дизельным топливом, видимо, ворованным.
Объехали Тюмень и покатились на юг до Кургана, чтобы опять попасть на федеральную трассу. И снова очутились в объятьях золотой осени.
До Челябинска дорога нормальная. Асфальт ровный. В город решили не соваться, хотя объездной, как таковой вокруг города нет. Поэтому поехали по пригородам. Очередной раз чуть-чуть заблудились.
Спускаться с Уральских гор мы начали уже в темноте. Внизу, в черной пустоте, тысячи огней - это Уфа. Красотища!
Если продолжить путь после спуска, не сворачивая, то попадаешь автоматически на московскую трассу, которая проходит через Самару. Мы даже сначала так и сделали. Но, проехав несколько десятков километров, остановились, взвесили ситуацию и вернулись обратно к Уфе, чтобы вырулить на московскую трассу, которая проходит через Казань.
День седьмой - заключительный
Скажу честно, что последний день пути запомнился не особо. Дорога отличная! Так мы и докатили до Казани. Государство в государстве! Чувствуется высокий уровень жизни. Порядок на протяжении всей республики. Надо отдать должное Татарстану. Вокруг Казани цивильная объездная с разделенными полосами движения. Самое дешевое топливо за весь путь здесь.
В Набережные Челны заезжать не надо, объездная выглядит, как езда по периметру города с перпендикулярными поворотами (на 90 градусов). И здесь, из всего пройденного нами пути, имеется единственный участок платной дороги - проезд через реку Кама. Стоит это удовольствие что-то около 30 рублей.
Дальше дорога опять узкая, много фур, скорость движения падает. Участков для обгона мало, и поэтому двигаешься, как в колонне. Можно, конечно, нарушать правила, но тут стоят предприимчивые сотрудники ДПС и вылавливают любителей пересекать сплошную...
Нижний Новгород проехали минут за 20! И это третий по величине город России! А я боялся и спрашивал про объезд, думал, что зависнем здесь, как в Новосибирске. Все благодаря грамотно построенной дороге.
От Нижнего до Москвы трасса простая, движение разделено. Жми на газ и не попадись ГАИ.
К Москве подъехали в сумерках. Был вечер воскресенья. Люди возвращались с дач и загородных поездок, поэтому пришлось принять участие в пробках, двигались с черепашьей скоростью, но 36 километров по МКАД пролетели незаметно. Меньше 140 я не ехал. Пять полос в попутном направлении. Есть место для маневра. Главное - не пропустить нужный поворот на Ленинградское шоссе.
Почти до Твери дорога с разделенным движением. Дальше - трехполоска, чередующаяся с неважными участками. Нормальный асфальт начинается недалеко от Вышнего Волочка - до самого Валдая можно ехать спокойно.
Голодные, немытые, небритые, уставшие, но счастливые около 2-х часов ночи мы доехали до Валдая!!! В пути - неделя. 10200 км.
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