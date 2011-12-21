Дальний Восток столкнулся с нехваткой зимнего дизтоплива

Внутренний оптовый и мелкооптовый рынки Дальнего Востока и Забайкалья столкнулись с нехваткой зимнего дизельного топлива. Напомним, действующий техрегламент ввел с сентября этого года запрет на реализацию на внутреннем рынке зимнего дизтоплива с показателем серы выше 500 мг/кг, но многие НПЗ не смогли полностью перейти на выпуск такого топлива.

В результате ряд вертикально-интегрированных компаний - владельцев НПЗ поставляют зимнее дизтопливо только на свои АЗС. Оптовые продажи топлива осуществляют только НПЗ "Сургутнефтегаза", ТНК-ВР и "Башнефти". "Вот и получается, что в Сибири и на Дальнем Востоке зимнего дизеля просто нет. Компаниям, работающим в тех регионах, приходится везти топливо из европейской части. Естественно, на нехватке топлива растет и цена. На Дальнем Востоке, например, цена тонны зимнего дизеля может доходить практически до 40 тыс. рублей", - сказал Агентству нефтяной информации (АНИ) один из участников рынка.

На бирже зимнее дизтопливо купить также непросто: спрос на продукт превышает предложение почти в 5 раз, а цены повышаются.

Ситуация усугубляется созданием "Роснефтегазом" резерва топлива, когда государство в период растущего спроса изъяло с рынка 530 тыс. тонн зимнего дизтоплива.

Компании-потребители топлива уже просчитывают варианты создания собственных резервов зимнего дизтоплива и строительства установок по смешению топлив для получения зимнего ДТ. Это, в свою очередь, может привести к нехватке авиакеросина, который добавляют к летнему дизтопливу для получения зимнего ДТ.

На Дальнем Востоке сложная ситуация с дизтопливом и на заправках. На прошлой неделе в Приморье дизтоплива не было более чем на 50 независимых АЗС (по состоянию на понедельник - 44 АЗС). В то же время в ООО

"РН-Востокнефтепродукт" говорят, что розничная сеть АЗС компании на Дальнем Востоке в 6 регионах обеспечена необходимыми объемами всех видов моторного топлива, в том числе и дизельным. Кроме того, имеется резерв для бесперебойной работы собственной сети АЗС.

Минэнерго РФ признает наличие сложностей при поставках и закупках топлива на Востоке России. "В регионы Дальнего Востока топливо поступало со многих заводов, в том числе с Омского НПЗ и нефтеперерабатывающих заводов Башкирии. В настоящее время независимые операторы рынка нефтепродуктов стремятся все необходимые им объемы дизеля приобрести у "Роснефти", так как цена топлива данной компании более привлекательна, чем существующие для этих регионов рыночные альтернативы", - сообщил АНИ советник министра Дмитрий КЛОКОВ.

"Роснефть" в одиночку не может закрыть потребность всего Дальнего Востока и Забайкалья, поэтому независимым операторам необходимо диверсифицировать поставки топлива в регионы, приобретая их у различных производителей, а не только у «Роснефти». Данное предложение было высказано на заседании штаба президенту Российского топливного союза Евгению АРКУШЕ, в том числе представителями нефтяных компаний", - отметил советник.

Диверсификация поставок для потребителей Дальнего Востока не должна представлять сложностей, так как в целом по России проблем с обеспечением зимнего дизтоплива нет.

"Сеть АЗС НК «Альянс» обеспечена дизтопливом и бензином, - сообщил "ЗР" руководитель пресс-службы компании Андрей РУМЯНЦЕВ. - Что касается дизтоплива, то объем его производства в Хабаровске сегодня покрывает потребности собственной сети «Альянса» с небольшим запасом. Дизтопливо отгружается с завода с опережением графика. Тем не менее мы сталкиваемся с трудностями в плане обеспечения нормативного (свыше 14 суток) запаса топлива на базах и АЗС, поскольку объемы реализации растут. Что касается бензинов, реализация через наши АЗС превышает объем выпуска на Хабаровском НПЗ, хотя риформинг с секцией изомеризации загружены максимально. Для удовлетворения потребностей региона в бензине компания продолжает закупки ресурсов на рынке, в декабре уже закуплено 13,3 тыс. тонн. Мы призываем других участников рынка скоординировать усилия по привлечению дополнительных ресурсов топлива на рынок Дальнего Востока. Следует учитывать, что своевременная доставка малых объемов топлива затруднена: сборные поезда идут медленно. Если же сформировать полностью топливный состав, ему может быть предоставлена «зеленая улица»".

"Золотой Рог", Евгений ИТАРОВ.