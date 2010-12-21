Жми на газ?

Наверняка каждый автовладелец или представитель бизнеса, завязанного на грузоперевозки, ставил перед собой вопрос минимизации топливных расходов.

Один из вариантов - покупка автомобиля с гибридной силовой установкой, которая включает в себя симбиоз двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и электромотора. Однако, оценив рынок новых автомобилей и заглянув за забор авторынков с подержанными гибридами, пришлось констатировать невеселый факт: гибридов вторичного рынка на всех просто не хватит. Да и капризные они, не зависимо от возраста, что тоже не есть плюс.

Средняя цена гибридного с иголочки «Лексуса», самой любимой московским и питерским бомондом RX 400h-й модификации, стоит в столичных салонах почти 3 млн руб. На рынке подержанных иномарок «Тойоту Приус», найденную на автомобильных барахолках Приморского края, разумеется с солидным пробегам отдавали за 300 тыс. руб. Предложение очень сильно ограничено.

Поэтому как вариант многие рассматривают установку газобаллонного оборудования, так называемого ГБО. Цена оборудования с установкой редко где превышает 30-40 тыс. руб., что, как считают сами установщики, вполне демократично по отношению к ДВС и аккумуляторной батарее гибридного автомобиля.

Тем нее менее одной из причин отсутствия интереса к газобаллонному оборудованию остается узость предложения. Компаний, способных установить оборудование, поставить его на сервисный контроль и мониторить жизнь ГБО в режиме реального времени, - единицы.

Так, во Владивостоке с его 200-тысячным автопарком работают от силы 3-4 компании по установке ГБО, плюс 2-3 специалиста-установщика, работающие в индивидуальном порядке. Как объединительная идея ими движет пропаганда газа в качестве экологичного, недорого и перспективного топлива для личного автотранспорта, пусть и продвигаемого со скрипом. Если учесть, что лидер приморского «автогаза», компания «EFI-центр», устанавливает в среднем по 3-5 ГБО в неделю, то объем автогазификации виден, если не под микроскопом, то при очень внимательном рассмотрении. Зачастую работа газового направления компании заключается не в установке, а в переделке или дооборудования транспортных средств, где ГБО установлено.

По словам сотрудника «газового» направления компании «EFI-центр» Сергея ЗАЙЦА, причина недоверия приморцев к переоборудованию автомобилей и переходу на газ, лежит в исторической плоскости. В отличие от западных регионов, где газ не в рекламном, а прямом смысле народное достояние, в Приморском крае отсутствует культура обращения с газовыми устройствами.

В одном установщики газобаллонного оборудования приморским автолюбителям не помощники - они не в состоянии повлиять на конъюнктуру и заставить увеличить сеть газозаправочных станций, коих на сегодняшний момент всего 10 на все Приморье.

И пусть ими охвачен практически весь край, от Владивостока до Находки, Кировского и Арсеньева, их ничтожно мало. А график их работы не позволяет владельцам автомобиля с ГБО чувствовать себя полностью обеспеченным топливом в любой день и час.