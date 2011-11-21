В 2006 году Toyota запустит в продажу 8 новых автомобилей

В следующем году Toyota, возможно, запустит в производство порядка 8 автомобилей нового поколения, которые будут выпускаться как под маркой Toyota, так и под маркой Lexus.

Ожидается появление новых поколений таких моделей, как Estima, bB, Ipsum, Corolla, а также некоторых спортивных моделей среднего класса. Появятся новые седаны и полноприводные мини-вэны. Что касается Lexus, то в 2006 г. начнутся продажи седанов класса "люкс" - LS и GS с гибридной установкой.

Новые Toyota Estima и Toyota bB, а также Lexus GS с гибридной установкой будут анонсированы уже в первой половине 2006 года, а начало их продаж планируется на вторую половину 2006 года (приблизительно август-октябрь).