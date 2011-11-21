Мнение ВАЗа и ГАЗа: купил японку - продал Россию

Похоже, в России на автомобильном поприще начинается настоящая информационная война. Атака на правый руль продолжается, причем никто уже и не скрывает, что она вызвана проблемами конкуренции, а не заботой "о несоответствии" и т. д.

Так, в ответ на акцию 19 мая против ущемления прав автомобилистов работники ВАЗа и ГАЗа организовали свои небольшие протестные митинги, о чем не преминули сообщить ведущие СМИ.

Общий контекст выступления - призыв к правительству ужесточить меры в отношении иномарок. И, конечно, в первую очередь праворульных. "Купил японку - продал Россию", "Левый руль ближе к сердцу" - такие плакаты можно было видеть в рядах протестующих. Все-таки кому-то очень нужно разделить автомобилистов на "праворульщиков" и "леворульщиков".

Как показывает практика, работники отечественных автозаводов готовы протестовать против многого. Против низкой зарплаты, против снижения госпошлин на ввоз комплектующих для иномарок, против ввоза иномарок в принципе. Можно понять обиду сотрудников предприятий, в чей адрес сыплются постоянные претензии от соотечественников. Конечно, кому же хочется производить некачественную продукцию? Но здесь вина, скорее, не рабочих, а начальников, так и не сумевших наладить конкурентоспособное производство автомобилей в нашей стране.

Могут ли российские автозаводы повысить качество настолько, чтобы импорт иномарок снизился сам собой? Задача не из легких, но надо понимать, что пошлины - не решение проблемы. И давить на патриотичность здесь не стоит. Ведь автомобиль - не простой продукт. Покупая иномарку, люди выбирают повышенную надежность, комфорт и безопасность, а это, согласитесь, далеко не последние вещи в нашей жизни.

По итогам митинга работники Горьковского автомобильного завода приняли резолюцию, в которой акция 19 мая была названа "провокационной акцией, оплаченной на деньги "серых" дилеров". Участники митинга выразили поддержку решению правительства и уверенность, что оно "не дрогнет от оранжевых ленточек на подержанных иномарках".

Сталкивание лбами наверняка будет продолжено. Ждем появления очередных негативных материалов по иномаркам и по правому рулю. Напомним, акция 19 мая проводилась против ущемления прав автомобилистов, и вопрос про автомобили с правосторонним расположением руля был в ней только одним из пунктов.

А между тем под весь этот "рулевой" шум Минпромэнерго успешно продвинуло свои предложения по снижению порога "запретительных пошлин" на иномарки с семи до пяти лет.