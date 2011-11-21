О бедной "Тойоте" замолвите слово...

В последний вторник января главный "гаишник" страны Виктор КИРЬЯНОВ выступил с предложением ограничить ввоз старых и праворульных машин, поскольку "техническое состояние автопарка страны, - сказал он, - находится в удручающем состоянии" Форумчане тут же откликнулись, высказав, кто, что про это думает...

Емеля

Новость по правому рулю, все прочитали? Пора готовиться к забастовкам.

Serega74

Я думаю, чуваку приплачивают лобби отечественного автопрома и прочие леворульные бренды, для которых праворульные машины, как серпом по... Ценник на левый руль поднимется, на правый опустится. Это все равно не отпугнет тех, кто привык к правому рулю. Ведь человеку,который поездил на семилетней "Тойоте", не докажешь, что надо втридорога купить новую "Шкоду", или "Форд Фокус", или "Калину". Он знает, что его "Тойота" проходит техосмотр, перекрывая все требуемые параметры в три раза. Что у него есть АБС, "айрбэги", катализатор, ремни с преднатягом. Ему не нужно доплачивать 960 евро за кондиционер - любая "японка" имеет его по определению. Все разговоры о небезопасности "старых" праворульных машин - просто наглое лицемерие. Страна, в которой производится "ВАЗ 2105" и "ИЖ Ода", должна молчать в тряпочку и не "звездеть" о небезопасности семилетней праворульки.

Емеля

А никто и не будет запрещать просто правый руль. Цифру в сообщении показали - 10 лет, после чего запрет эксплуатации? Может быть. Значит, покупать семилетнее авто только на 3 года? Так его и не будут покупать - дорого станет. Ведь потом только на запчасти. Значит, спрос сместится от наиболее важных (для "ВАЗа") стоимостных границ ($ 6000-8000)в сторону их повышения. Затем Российские покупатели окажут давление на японский авторынок соответствующего сегмента, и цены вырастут и там. Только как ни крути, а проблема затрагивает многих, и не только восточнее Урала. Это в процентах "праворуких" в Москве не много, а общее количество весьма велико. Из всех массовых отечественных моделей на звание относительно современного может претендовать только "десятка" и "Калина". Даже если допустить, что их ходовые качества, безопасность и оснащение будут близки к десятилетним японским авто, то остальные 700-750 тыс. легковых авто, выпускаемых в нашей стране, до этого уровня не дотягивают в принципе. Мне все-таки кажется, что сообщение в таком контексте прозвучало не случайно. И автопром, лоббируя свои интересы, попытается продавить хоть что-нибудь из пакета мер, призванных улучшить конкурентные качества "ВАЗов", без изменения их реальных качеств. Я бы еще оценил, если бы подобные меры принимались против импорта вообще (оздоровление внутренней конкуренции) или для пользы самого государства (наиболее коммерчески выгодные из выпускаемых на "ВАЗе" авто плотно завязаны на GM), но кормить американцев?!

GrayZeeCat

Печально... Он подчеркнул, что большая часть транспорта не оборудована современными средствами защиты водителей и пассажиров, способными снизить тяжесть последствий ДТП. А это, типа, на "тазах" стали подушки безопасности ставить?

rewo

Пункты будут такими:

п1. В связи с увеличением парка "праворуких" автомобилей, конструктивно предназначенных для эксплуатации в странах с левосторонним движением, а также в связи с их активной популяризацией НЕКОТОРЫМИ средствами массовой информации, обязать все органы ГИБДД быть внимательнее к этим автомобилям, выявлять их в общем потоке автотранспорта и привлекать к осмотру с пристрастием не только автомобиль, но и находящихся в нем "подозреваемых";

п2. Нарочито подходить к левой передней двери, представляться ОДИН раз, независимо от того, есть ли кто на пассажирском сидении или нет, требовать документы и приглашать в свою патрульную помойку.

Варианты:

Если "кто-то" сидит с "правами" - выписывать штраф "за отсутствие руля и педалей на положенном месте, а в связи с этим вызывать эвакуатор (пусть ждет за углом) и отправлять на штрафстоянку".

Если "кто-то" сидит без "прав" - .... руки на капот, ноги на ширину, ну и за угон по полной программе Если никого нет - не подавать виду и общаться с креслом, попутно сообщив по рации, что водитель с места задержания скрылся, прихватив руль и педали.

Смех сквозь слезы.

groman

Все это проекты, а проекты обсуждать не имеет смысла. Если и что-нибудь придумают, то более тщательный ТО с проверкой света фар, ну максимум - заставят поставить систему зеркал "перископ". Это по конструкции. А дальше могут ввестись повышающие тарифы и налоги на владельцев авто старше 10 лет. В Японии ведь действуют такие ставки, поэтому "япы" и меняют машины очень часто, ну и нам придется привыкать. Кстати, если будут вводить что-то, то не выделяя левый-правый руль, поэтому о запрете праворулек разговора, скорее всего, не будет.

Bazel

Похоже, введут какой-нибудь дополнительный налог или заставят провести переоборудование в автомобилях для "безопасной" езды (видеоглазки левого обзора, доп. зеркала, фары и т.п.). В общем, опять захотят поиметь с нас "бабки". Грустно, что живем в такой стране.

Горыныч

Однако не совсем ясно, а чего "АвтоВАЗ" так беспокоится? Их продукция уходит чуть ли не с колес, никакого затоваривания и остановок производства ("ГАЗ" и "ИЖ" об этом только мечтать могут). Сбыт - 100%, и опасений, что он может снизиться, особых нет. Думают о будущем? Но они сами прогнозируют снижение своей доли в общем объеме производства авто в РФ. Черт их разберет. Опять же армия поклонников существует, и не малая. А правый руль не наводнит всю страну. Сам я живу на Урале, где вроде до "праворульной" половины рукой подать, но многие знакомые (да почти все), особенно мужики лет за 40, говорят про мою "Капеллу": всем хороша, но руль не тот. Мол, на таком не могу ездить принципиально - просто не могу и все тут. Новая "12-я" в моем городе - это есть культ, и пацаны торчат от новых "ТАЗов", а такие, как я, скорее белые вороны в этом царстве левого руля.

Значит, скорее верна версия про то, что хочется денег с нас поиметь. Что ж, знакомо - доение автовладельца на Руси известная национальная традиция.

helix

В США средний возраст автомобилей (по данным журнала "За рулем") составляет 18 лет! Суть вышеуказанных предложений властей - вопиющий БЕСПРЕДЕЛ! Оставить без должной реакции эти сообщения - значит дать властям возможность далее прорабатывать интересы автолоббистов и расшатывать социальную обстановку в стране!

Емеля

Неприятно это осознавать, но процесс, связанный с ужесточением норм ввоза и эксплуатации б/у авто, на самом деле неизбежный, я имею в виду не столько запрет или какие другие ограничительные меры против импорта подержанных машин, сколько право государства защищать внутренний рынок. Защищают его и от "праворуких" в том числе, но не из-за расположения руля, а из-за того, что это импорт и конкурент отечественному производителю (тут правый руль имеет особые позиции). Беда отечественного производства в высоких издержках, полной обреченности в конкуренции с западной и азиатской продукцией. Если мы попробуем делать авто с тем же качеством, что мировые аналоги, то наше окажется самым дорогим по себестоимости и никому не нужным. Вот и делаем "ТАЗики". Но непонятно другое, они ("ТАЗики") в очередной раз достигли уровня цен на аналогичные авто и, не достигнув его по качеству не останавливаются на этом, а начинают штурм новых "ценовых высот". Правительство помогло один раз, затем второй, но если нынешнее руководство автопрома не в состоянии исправить ситуацию, то надо менять руководство (при коммунистах бы сменили на раз). Я понимаю озабоченность правительства - в автопромышленности так или иначе занято около 10 млн чел. (при 60-70 млн работников в целом по стране), и если их всех выгнать на улицу, то социальный взрыв обеспечен. Но он абсолютно так же обеспечивается и при насильственном пересаживании всех на новенькие "ТАЗики". Дабы эта процедура прошла для всех нас с наименьшими потерями, то с такими начинаниями надо бороться по возможности организованно.

sdv-omsk

Нужно всех ментов, депутатов, президентов пересадить на продукцию российского автопрома. У них не должно быть выбора: если они служащие государства - ездить они должны на отечественных помойках (так и не смог написать "авто"). Помню, как такую инициативу проявил НЕМЦОВ, над ним много смеялись тогда, а я полностью поддерживаю.

Когда я вижу "гайца" на "бэхе", мне становится противно от того, что налоги, которые я плачу, уходят на приобретение и содержание в том числе новых иномарок. "Гайцу" в этой тачке тепло и уютно, он стоит за углом с радаром и караулит меня же, чтобы заработать очередной полтинник.