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Страховым выплатам установят новый потолок?
В Госдуму внесены поправки в Закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (ОСАГО), предусматривающие увеличение компенсационных выплат пострадавшим в результате ДТП.
Поправки предусматривают увеличение страховых сумм и установку максимального размера выплаты для каждого из пострадавших в ДТП. В частности, возмещение причиненного жизни вреда (в случае гибели в результате ДТП) составляет 240 тыс. руб. на одного потерпевшего; в случае возмещения вреда, причиненного здоровью, - 240 тыс. руб.; в части возмещения вреда, причиненного имуществу, - 160 тыс. руб.
Кроме того, законопроект возлагает обязанность по получению документов, необходимых для определения размера причиненного ущерба и страховой выплаты, на страховщика.
Помимо этого, поправки устанавливает точные сроки выполнения страховщиком его обязанностей по определению страхового случая и перечислению страховых выплат. Законопроектом вводятся такие понятия, как "транспортное средство", "страхователь", "страховой случай", "владелец транспортного средства". Под последним предлагается понимать только лицо, владеющее транспортным средством на праве собственности, хозяйственного ведения или праве оперативного управления.
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