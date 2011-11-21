Японские автоконцерны подвели итоги 2004 года

Газета Watch опубликовала годовые итоги производства, продаж и экспорта пяти крупнейших автомобилестроительных компаний Японии.

На первых страницах всех печатных изданий Японии сообщается, что наибольшую долю на рынке занимает компания Toyota (44.4%, исключая малолитражные авто), а на мировом рынке компании Toyota вместе с ее дочерними предприятиями Daihatsu и Hino удается уже два года подряд удерживать второе место, опережая Ford. С другой стороны, продажи компании Mitsubishi на внутреннем рынке, под влиянием выявившихся скрытых дефектов, снизились на 30.5% и составили 255221 автомобилей.

Достижение Toyota главенствующей позиции на внутреннем рынке, а также прогресс компаний Nissan, Honda и Mazda стали большой преградой перед резко потерявшей свои позиции Mitsubishi. Среди вышеперечисленных компаний в борьбе за второе место по истечении четырех лет Nissan обходит Honda по мировому производству автомобилей.