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Японские автоконцерны подвели итоги 2004 года
Газета Watch опубликовала годовые итоги производства, продаж и экспорта пяти крупнейших автомобилестроительных компаний Японии.
На первых страницах всех печатных изданий Японии сообщается, что наибольшую долю на рынке занимает компания Toyota (44.4%, исключая малолитражные авто), а на мировом рынке компании Toyota вместе с ее дочерними предприятиями Daihatsu и Hino удается уже два года подряд удерживать второе место, опережая Ford. С другой стороны, продажи компании Mitsubishi на внутреннем рынке, под влиянием выявившихся скрытых дефектов, снизились на 30.5% и составили 255221 автомобилей.
Достижение Toyota главенствующей позиции на внутреннем рынке, а также прогресс компаний Nissan, Honda и Mazda стали большой преградой перед резко потерявшей свои позиции Mitsubishi. Среди вышеперечисленных компаний в борьбе за второе место по истечении четырех лет Nissan обходит Honda по мировому производству автомобилей.
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