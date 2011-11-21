Фишки для Детройта

Пряжа от Nissan

Компания Nissan представила здесь свою новую разработку - концепт Nissan Agile, еще находящийся в стадии разработки.

Agile - это компактное спортивное купе с 4-цилиндровым турбированным двигателем объёмом 2,5 литра, 6-скоростной автоматической коробкой передач и приводом на передние колёса.

Кроме того, 6 января в продажу на японском рынке поступил Nissan Wingroad новой комплектации S-aero V-edition. Nissan Wingroad V-edition имеет такие опции, как "умный ключ" "intelligent key", и бампер с противотуманными фарами. Сидения обтянуты материалом из тонкой шерстяной пряжи "джерси". Цена Nissan Wingroad V-edition в Японии составляет: для модификации 2WD - $ 15600 и $ 18400 - для модификации 4WD.

Toyota Century стала еще более комфортабельной

6 января в продаже появилась обновленная модель представительского класса Toyota Century.

Для повышения безопасности езды боковые части корпуса Century укреплены на случай бокового столкновения. Все сидения оснащены подушками безопасности, кроме того, задние сидения имеют очень крепкие ремни безопасности. Комфортабельные кресла автомобиля обдуваются слева и справа прохладным воздухом. Кроме того, автомобиль оснащен системой EMV с голосовой DVD-навигацией и системой G-BOOK, управление которой возможно и с задних сидений. Имеется и DVD-проигрыватель с 12 колонками. Цена Toyota Century в Японии составляет около $ 106000.

Subaru показала B9 Tribecа

Новый "флагманский корабль" североамериканского отделения Subaru под названием B9 Tribeca был представлен на автошоу в Детройте.

Это 7-местный внедорожник, созданный на базе Subaru Legacy. 6-цилиндровый двигатель объемом 3.0 литра, 250 лошадиных сил и система полного привода Symmetrical AWD в модификации 25AT делают этот автомобиль быстрым и устойчивым.

Suzuki Concept X может пойти в производство

Американское отделение Suzuki объявило о намерении запустить в производство среднеразмерный внедорожник, прототипом которого послужит концепт Concept X, показанный на автосалоне в Детройте.

По заверениям представителей Suzuki, серийная модель сохранит внешние черты прототипа, в частности его клиновидную форму. Возможно, внедорожник получит систему полного привода и силовой агрегат (бензиновая "шестерка" объемом 3,6 л), продемонстрированные на Concept X

Суперкупе Lexus LF-A

По традиции, Lexus показал в Детройте очередной концепт-кар. На этот раз им стало суперкупе LF-A, которое позиционируется в качестве конкурента Ferrari F430, Mercedes SL55 AMG, Porsche 911 Turbo, Aston Martin DB9.

Внешний облик LF-A решен в довольно агрессивном стиле, так, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что автомобиль представляет собой суперкупе. Достаточно длинный капот заканчивается передним бампером, отдаленно напоминающим хищный разрез переднего антикрыла болида "Формулы-1". Облик передней части завершают "прищуренные" фары, которые лишь увеличивают впечатление.

Kia представила новый Rio

На автосалоне в Детройте Kia представила новое поколение модели Rio. В целом автомобиль значительно подрос в размерах. В первую очередь выросли колесная база и колея автомобиля, что улучшило комфорт задних мест и устойчивость на дороге.

Кроме того, Kia явно решила завоевать сердца молодых покупателей - Кроме того, Kiaявно решила завоевать сердца молодых покупателей - дизайн нового Rio достаточно спортивен , чтобы привлечь молодых. Во многом дизайн серийной версии пересекается с дизайном концепта Kia Sport, который был представлен корейской компанией на автосалоне в Париже.

Toyota FT-SX - семейный концепт

На автосалоне в Детройте Toyota представила концепт-кар автомобиля, созданного для молодых семей. По мнению представителей концерна, именно Toyota FT-SX объединяет под одной крышей требования всех ее членов. Toyota FT-SX ниже, чем SUV, однако шире и агрессивнее, чем седаны.

У двухобъемника 4 распашные двери и отсутствуют средние стойки - по мнению дизайнеров Toyota, так проще попасть в комфортабельный и просторный салон. Салон рассчитан на четырех пассажиров, при этом в распоряжении каждого из них - отдельное кресло. Зрительно увеличивает внутреннее пространство стеклянная крыша.

Четвертое "затмение" от Mitsubishi

На автосалоне в Детройте Mitsubishi Motors представила четвертое поколение купе Eclipse ("Затмение").

Автомобиль, ориентированный сугубо на рынок Северной Америки, унаследовал стилистические черты предыдущих поколений, однако создан в новом корпоративном стиле компании.