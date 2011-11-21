Honda CR-Z: экология рулит!

Наконец-то Honda CR-Z спустился со стендов автошоу и стоит сейчас прямо передо мной, на асфальте Naruto Skyline - горной дороги, проходящей по хребту Сикоку, самого маленького из главных японских островов. Мы ждали этого момента с тех пор, как на Токийском автосалоне в 2007 году был представлен концепт этой модели. И вот он настал...

Умная машина

Инженеры Honda очень старались сделать так, чтобы Honda CR-Z напомнил нам о модели Honda CR-X, миниатюрном купе, выпускавшемся с 1983 по 1991 год. Как и в случае с CR-X, перед разработчиками стояла задача создать маленькое экологичное купе для современного мира.

Здесь, на трассе Naruto Skyline, CR-Z бросает вызов критикам, которые буквально сразу стали отрицать идею шестиступенчатой механической трансмиссии для гибридного двигателя. Наш малыш оказался на удивление подтянутым, спортивным, динамичным и увлекательным, резво проглатывая повороты и изгибы этого горного серпантина.

Конечно, этот автомобиль разительно отличается от купе CR-X, которое было просто облегченным Honda Civic с 1,6-литровым двигателем VTEC twincam, с диким воплем рвущимся к отметке 8000 оборотов. Но это и не переделка Honda Insight, юркого гибрида с литровым силовым агрегатом, запущенного в производство в 1999 году в качестве первого гибридного автомобиля для американского рынка.

CR-Z находится примерно посередине между этими двумя, как в плане дизайна, так и с точки зрения динамики. Honda считает, что необходимо создать сеть фанов CR-Z в среде поклонников изящных компактных автомобилей с дизайном премиум-класса, которым не безразличны вопросы экологии.

Гоночный гибрид

CR-Z строится на базе четырехдверного Honda Insight, но, к нашей великой радости, инженеры Honda хорошенько над ней поработали, значительно укоротив колесную базу, расширив ее спереди и сзади и сделав всю конструкцию в целом более жесткой.

Длина автомобиля от переднего до заднего бампера - 4080 мм, ширина - 1740 мм, а высота - всего 1395 мм (до кончика антенны). Колесная база - 2435 мм, что на 116 мм меньше, чем у Honda Insight, хотя при этом у CR-Z такая же подвеска - стойки типа Макферсон спереди и торсион сзади. Плохой новостью является то, что "похудел" новый автомобиль в сравнении с Insight всего на 43 кг.

Открыв несколько тяжеловатую для такой крохи дверь, вы погружаетесь в легендарный дизайн, попытку Honda совместить приемлемую стоимость и стильность Mini или Fiat 500. Низкая водительская посадка - это как раз то, чего ожидаешь от спортивной машины, педали и рычаг переключения скоростей расположены именно там, где необходимо. Спортивное сиденье обеспечивает великолепную поддержку и выглядит при этом очень стильно. Приборная панель представляет собой кучу кнопок, лампочек и переключателей, с дисплеем, на котором отражается текущая мощность, развиваемая двигателем внутреннего сгорания и гибридным силовым агрегатом.

Назад лучше не смотреть, поскольку заднему обзору сильно мешает выразительная покатая крыша: особенно трудно рассмотреть что-либо непосредственно за плечами. В Японии CR-Z будет продаваться как четырехместный автомобиль со схемой рассадки 2+2 с крошечными задними сидениями (для ребенка в самый раз), а вот на американском рынке новая маленькая Honda будет исключительно двухместным купе.

Рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 1496 куб.см с системами DOHC и i-VTEC (изменение фаз газораспределения и времени подъема клапанов), позаимствованный у Honda Fit, развивает 114 л.с. на 6000 оборотах в минуту и 145 Нм крутящего момента при 4800 об/мин. Он агрегатируется с шестиступенчатой механической трансмиссией с передаточными числами от европейского Honda Civic. Как и Insight, Honda CR-Z оснащен параллельной гибридной системой на основе электромотора с никель-металл-гидридными батареями.

Этот моторчик выдает 14 л.с., и в результате каких-то сложных подсчетов, произведенных инженерами компании (лучше не спрашивайте), комбинированная мощность CR-Z, полученная от обоих моторов, должна составлять 122 л.с. при 6000 оборотах в минуту и 174 Нм крутящего момента в диапазоне 1000-1500 оборотов (167 Нм в случае выбора опционального вариатора).

За спортивность гибридной системы CR-Z отвечают три режима езды. Три кнопки с подсветкой на центральной панели предлагают вам выбрать режим Economy, Normal или Sport, в зависимости от выбранного режима внутреннее кольцо тахометра подсвечивается зеленым, синим или красным соответственно. Каждый из режимов предлагает различную степень открытия дросселя, усилия на рулевом колесе, реакцию тормозов и мощность гибридной системы.

Он живой!

Запустив двигатель, тут же узнаешь этот характерный скучный звук. Но выбрав одну из шести передач механической трансмиссии, начинаешь иначе смотреть на вещи, с каждой последующей передачей картина становится все приятнее, поскольку этот тугой, точный рычаг с коротким ходом очень напоминает CR-X.

Подвеска CR-Z с самого начала производит куда более благоприятное впечатление, чем ожидаешь, она намного лучше, чем Insight, с очень информативным и острым рулевым управлением. Передние стойки оснащены коваными нижними рычагами из алюминия, что позволяет снизить неподрессорные массы, а задний Н-образный торсион позволяет весьма компактно разместить батареи гибридной системы.

Что же касается езды, то Honda CR-Z остр и проворен как в городе, так и трассе. Скорее всего, это можно считать заслугой большого крутящего момента на низах, обеспечиваемого электромотором. В рамках гибридной системы Honda электрический мотор - не просто прибор, позволяющий останавливать и запускать 1,5-литровый бензиновый двигатель на светофорах или бесшумно колесить по парковке возле торгового центра. Он дает дополнительные 57 Нм крутящего момента как раз тогда, когда бензиновый мотор лишь выходит на рабочие обороты. Таким образом, силовой агрегат CR-Z отлично чувствует себя в диапазоне между 1000 и 5000 оборотов, что способствует плавному передвижению без провалов мощности.

На шоссе CR-Z спокойно поддерживает скорость около 130 км/час, подвеска со спортивными элементами обеспечивает устойчивость. На извилистой трассе Naruto Skyline CR-Z, благодаря электрическому усилителю руля с небольшими передаточными числами, упругой передней подвеске и широким покрышкам Bridgestone Potenza RE050A 195/55 R16 на специальных легких дисках охотно проходит повороты, без труда удерживая заданный курс. Благодаря правильной степени информативности рулевого управления CR-Z абсолютно предсказуем и понятен.

1,5-литровый двигатель от Honda Fit не принадлежит к числу спортивных, он становится шумным уже на 5000 оборотов. Если продолжать давить на газ, то очень скоро он начинает заикаться, поскольку упирается в отсечку, установленную на отметке 6 500 об/мин. В таком режиме двигатель звучит очень напряженно, что трудно назвать приятным.

Между тем, разница между режимами Economy и Sport весьма ощутима. В спортивном режиме педаль газа становится намного острее, создается впечатление, будто Honda вдруг получает дополнительные 50 л.с. Но в то же время необходимо помнить о том, что в режиме Economy CR-Z не может, как Prius, ехать только на энергии батарей в режиме нулевого выброса отработанных газов, не издавая ни единого звука.

Что касается экономичности, американское подразделение Honda утверждает, что CR-Z с шестиступенчатой механикой будет расходовать 7,5 л/100 км в городе и 6,3 л на сотню по трассе, тогда как CR-Z с вариатором должен потреблять 6,5 л на 100 км в городском режиме и 6,1 л - по трассе.

Это CR-X или нет?

Итак, что можно ожидать от Honda CR-Z? Компания утверждает, что аббревиатура CR-Z означает Compact Renaissance Zero, что должно привлечь внимание поклонников марки к истокам (нулю).

На дорогах Сикоку CR-Z доказал, что, не замахиваясь на лавры Nissan GT-R, он, тем не менее, будет интересен будущим покупателям, особенно тем, кто заботится об экологии. Он отвечает весьма высоким требованиям, и он очень сильно напоминает CR-X, который мы сильно романтизировали за последние 20 лет. При стоимости в Японии от $25 000 до $27 600, CR-Z можно считать довольно дорогим, но заказов на него от этого меньше не стало. Подождем до лета и посмотрим, подействует ли магия Honda на американцев.

Питер Нан, перевод drom.ru.