Toyota Blade - авто для взрослых

В декабре 2006 года компания Toyota приступила к выпуску своего нового автомобиля типа хэтчбэк, который является родственником Toyota Auris, название которого Blade.

Оснащается этот автомобиль двигателем с объемом 2.4 литра, а его комплектация отличается удивительным разнообразием и насыщенностью. "Хэтч высшего разряда" - вот как можно определить суть этой машины. Однако не мешало бы выяснить, на кого, прежде всего, она рассчитана.

"Автомобиль Short Premium, предназначенный для взрослых, которые ещё не успокоились" - вот каков рекламный лозунг, под которым машина Blade была представлена японскому покупателю. Как следует из этого определения, эта машина просто обязана иметь высококачественный интерьер, не так ли? Так оно и получилось. Чтобы это понять, достаточно, к примеру, взглянуть на качество отделки сидений. Обратите внимание: замша ручной выделки - она в салонах японских автомобилей иногда встречается. Но не было случая, чтобы ею не только отделывали сиденья, но и использовали для облицовки вплоть до крышки передней панели, под которой располагается приборная доска. Я, по крайней мере, такого не припоминаю. А ведь это - салон хэтчбэка, а не какого-нибудь седана представительского класса!

Сиденья скроены таким образом, что при посадке у водителя сразу расправляется поясница. Если говорить точнее, то особенно четко это удобство дает о себе знать в салоне автомобиля Blade G. Достаточно только сказать, что водительское кресло категории G имеет 8 степеней регулировки, чтобы обеспечить удобную позу любому, даже самому капризному водителю.

Что еще произвело на меня неизгладимое впечатление, так это особой формы центральный тоннель, который проходит вдоль всего салона. Если бы еще немного укоротить панель рычага управления трансмиссией, то, пожалуй, вполне можно было сказать, что в салоне имеется возможность свободно пересаживаться из левого кресла в правое и наоборот. Надеюсь, вы понимаете, что это было бы невозможным, если бы салон был не таким просторным, И вот, чтобы связать заднюю и переднюю часть салона, вдоль него и проложили этот тоннель. Можно, конечно, по-разному оценивать этот дизайнерский ход, можно соглашаться или не соглашаться, но с моей точки зрения выглядит это просто классно, по-настоящему в духе современного автомобильного дизайна.

Кстати говоря, обустройство задней части салона следует также оценить "на пять", если только не обращать слишком большого внимания на недостаточную ширину заднего сиденья. Но этому есть свое объяснение: расстояние между передним и задним сиденьем составляет, если верить паспортным данным, 905 мм, что, согласитесь, очень хорошо для тех, кто садится сзади - есть где расположить ноги. А это, важнее, чем если бы сидение было широким, а ноги упирались в переднюю спинку.

Двигатель, который ставится на автомобиль Blade, - это 4-цилиндровый агрегат с вертикально - рядным расположением цилиндров и механизмом газораспределения типа DOHC. Его рабочий объем составляет 2.4 литра. Максимально развиваемая мощность - 167 лошадиных сил, пик которой наступает при скорости вращения коленчатого вала 6000 об/мин. Что касается крутящего момента, то этот показатель равен 22,8 кг/м (4000 об/мин.). Следует заметить, что в настоящий момент самые высококлассные автомобили типа "хэтчбэк" стараются оснащать либо 6-цилиндровыми V-образными моторами, либо, если двигатель имеет только 4 цилиндра, обязательно с турбонаддувом. А вот инженеры компании Toyota решили, что их машине вполне хватит простого мотора в 2400 "кубиков". Однако в некотором смысле они совершенно правы, ведь важно не количество цилиндров, а то, насколько двигатель подходит конкретному автомобилю. Иными словами, пусть 4-цилиндровый двигатель не столь мощный, зато он обладает меньшим весом, а это, учитывая тип автомобиля, может оказаться более важным фактором в плане балансировки.

Надо сказать, что этот двигатель серии 2AZ-FF является результатом работы инженеров Toyota над высокооборотным двигателем нового поколения, он очень резвый, с по-настоящему "взрывным" характером. Полагаю, что среди водителей старшего возраста до сих пор есть немало таких, кто питает добрые чувства к моторам серии 4A-GE, которые ставились на автомобили Corolla и Levin, а также серии 3S (Celica и Altezza). Так вот, рискну утверждать, что для таких ностальгирующих водителей мотор, которым оснащается автомобиль Blade, - это своего рода возврат к прошлому, настолько он своей энергичностью похож на своих славных предшественников.

В связку с этим двигателем решено было поставить бесступенчатый вариатор Super CVT- i. Если переключить трансмиссию на работу в режиме Sport, то весь диапазон окажется поделенным на 7 ступеней, что вполне может вызвать удивление, куда столько? Однако, как показал опыт, на обычной дороге при нормальном темпе езды до 7-й ступени дело ни разу так и не дошло. Особенность режима Sport заключается в том, что обороты двигателя растут в опережающем темпе, так что двигатель готов приступить в случае необходимости к интенсивному разгону автомобиля. Но не это главное. Главное, как раз заключается в том, что, управляя машиной, можно предоставить ей самой решать, как и когда изменить обороты двигателя или передаточное число. Именно это, по-моему, является важным преимуществом автомобиля Blade - благодаря тому, что у двигателя мощный крутящий момент, бесступенчатый вариатор работает равномерно и без провалов. Так что водителю не нужно ни о чем беспокоиться, и только сосредоточить свое внимание исключительно на работе рулем и педалью тормоза. Я, собственно говоря, так и поступил, и вдруг автомобиль открылся мне совершенно с другой стороны. Так что теперь я с полной уверенностью могу сказать: эта машина действительно отличается прекрасными техническими характеристиками.

WEBCG.NET, перевод: Drom.ru.