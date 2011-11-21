Новый добрый Mitsubishi Pajero

Стоило мне только взглянуть на фотографию, на которой был заснят новый автомобиль Mitsubishi Pajero, как внутри меня екнуло, как будто я столкнулся с чем-то милым, но давно ушедшим. Память о прежних временах - вот что ожило во мне. А еще эта зеленая верхняя часть, четкие прямые линии силуэта - вот ведь как должен выглядеть настоящий автомобиль Pajero!

Новая версия длиннее

Но это я описал вам свои ностальгические переживания, которые вызвала во мне простая фотография. Когда же я стал знакомиться с Pajero нового образца воочию, то уверенность в том, что "раньше было лучше", из меня как-то незаметно улетучилась. Да, действительно, сходство с моделью прежних лет было поразительным. Но не менее поразил меня современный дизайн, некая, я бы сказал, рафинированность силуэта, которой раньше я не замечал, поскольку так стали делать только сейчас. В особенности обращает на себя внимание оформление передней части машины, эти округлые фары, которые сразу же внесли некоторую ясность относительно того, в какую сторону этот автомобиль ориентирован. "Конечно же, - сообразил я, - это же вылитый Land Rover. Что ж, значит, одним европейцем в Японии стало больше!"

Кто сказал, что появиться на таком автомобиле в городе будет совершенно недопустимо?! И все-таки смею вас заверить, что истинная стихия этой машины - это загородное бездорожье. Итак, европейская выправка в нем, как говорится, налицо, однако это не тот европеец, который привык утюжить городские улицы и площади и изображать из себя роскошный автомобиль категории SUV с неким налетом избранности. Нет, все обстоит совершенно иначе. Да что тут говорить, у этой машины ведь имеется младший брат - "горожанин" Mitsubishi Outlander, не так ли?

Кузов настолько выверен, что позавидует любая легковушка. Можно сколько угодно говорить, что внешне машина представляет собой типичный внедорожник, но все равно, пока не сядешь за руль и не проедешь пару сотен километров, ничего не узнаешь. Кстати, я забыл сказать, что обновленный модельный ряд включает в себя как 2-дверный 5-местный вариант машины ("коротыш"), так и 7-местную удлиненную версию, которая оборудована четырьмя дверями. Однако любая из этих версий может идти как с 3,8-литровым 6-цилиндровым V-образным мотором MIVEC, так и с 3-литровым 6-цилиндровым двигателем. Оба они работают на бензине. Как видите, модельный ряд достаточно структурирован, поэтому все сразу охватить было невозможно. Я подумал и решил взять для пробного заезда Pajero Super Exceed, который имеет длинный кузов и оснащен 3,8-литровым мотором.

Если судить по каталогу, то длина новой версии стала больше прежней на 130 мм. Однако следует иметь в виду, что плата для номерного знака на новой машине расположена прямо на чехле запасного колеса, которое крепится к задней двери. Так что в основном прирост длины объясняется именно таким переносом конечной точки промера. Если же мерить расстояние от крайней точки переднего бампера до конечной точки заднего бампера, то выходит, что длина увеличилась только на 15 мм. Колесная база осталась той же, однако, поскольку новый кузов стал более угловатым, новая машина кажется массивнее.

С другой стороны, если взглянуть на интерьер, налицо оказывается сходство с салоном старого образца - те же похожие на крылья левая и правая части передней панели, являющиеся как бы продолжением средней надстройки - кластера. Однако по части отделки салон, несомненно, стал больше напоминать салона пассажирского легкового автомобиля, это факт. Качество подгонки отдельных компонентов высокое, такое же, как и в наружном оформлении передка машины, создаваемая интерьером атмосфера по-спортивному деловая. Со времен работы над автомобилем Colt "салонные" дизайнеры компании Mitsubishi значительно прибавили в мастерстве, это чувствуется во всем. И салон Pajero нового образца - тому самое свежее доказательство.

3,8-литровый двигатель, оборудованный системой MIVEC. К моему сожалению, маршрут моей испытательной поездки проходил по накатанным дорогам, поэтому в настоящем деле новый Pajero я так и не испытал. А вот о том, как он себя ведет в режиме on road, я составил довольно полное представление. 3,8-литровый 6-цилиндровый мотор с V-образным расположением цилиндров, как можно догадаться по увеличенной кубатуре, отличается мощным крутящим моментом на малой скорости. Так что сразу, с самого первого мгновения он стал планомерно и плавно наращивать свой потенциал. Для того чтобы двигать машину вперед с разрешенной на дороге общего пользования скоростью, ему совсем необязательно переступать рубеж в 2000 об./мин. Такому двигателю можно доверять. Но моя задача - испытать его по-разному, поэтому я давлю на газ сильнее. Стоило только это сделать, как начала давать о себе знать гордость инженеров Mitsubishi - система изменения фаз газораспределения и открытия клапанов MIVEC. Однако еще не вступили в работу кулачки, действующие на повышенной скорости вращения (когда обороты превышают 3000 в минуту), а уже наступил пик крутящего момента (2750 об./мин.).

Казалось бы, дальше уже наращивать некуда, но мне все казалось, что это не так, что кульминация еще впереди. Вот уже тахометр показывает 4300 оборотов. На этом рубеже двигатель завыл с удвоенной силой, звук - как в спортивном автомобиле. И далее этот звук становился все выше и выше, и длилось это вплоть до того момента, когда мотор раскрутился до 6000 об./мин. Знаете, подавляющая часть машин, которые конкурируют с автомобилем Mitsubishi Pajero, оснащаются моторами с 8-ю цилиндрами. Однако после описываемого испытания я всерьез стал полагать, что если бы у всех этих компаний были такие двигатели, какой разработали инженеры Mitsubishi, вряд ли им захотелось бы возиться с этими двумя лишними цилиндрами. Конструкция подвески в основных своих чертах осталась такой же, как и в машине прежнего образца. По-прежнему передняя подвеска остается с двойными параллельными рычагами, а задняя - многорычажного типа. Такая комбинация достаточно хорошо справляется со всеми неровностями дороги, а кроме того, несмотря на высоту, машина оказалась не слишком склонна к качке. Вот только эти всесезонные шины... всю дорогу они не давали мне покоя своим непрерывным шумом от трения об асфальт!

Передние сиденья, будь то кресло водителя или пассажира, имеют плавную регулировку, так что расположиться в них можно с максимальным комфортом. А вот заднее сиденье при всех своих габаритах мне показалось недостаточно просторным внизу, в области ног. Хотя, конечно, не до такой степени, чтобы задним пассажирам не оставалось ничего, кроме как совать ступни под сиденья передних кресел. И, наконец, к сиденьям третьего ряда вряд ли можно относиться всерьез - взрослому человеку они не годятся, разве что нужда заставит.

Настанут ли для Pajero новые золотые времена? Итак, ясно, что новый автомобиль Pajero, нацеленный своими создателями на то, чтобы стать настоящим внедорожником категории SUV, в то же время весьма неплох и в качестве повседневного автомобиля. Думаю, что и те из водителей, кто предпочитает езду по дорогам, и уж тем более те, кто руками и ногами за - бездорожье, одинаково благосклонно отнесутся к таким масштабным изменениям, которые случились с их любимой моделью в ходе очередного полного обновления. Тем более что, отвечающий самым высоким требованиям и будучи по праву зачисленным в автомобильную элиту, этот автомобиль может быть приобретен за сумму порядка 2 млн иен, хотя, конечно, самая дорогая модификация стоит на порядок выше (4 млн 368 тыс., если быть точным).