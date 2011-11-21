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Живучее семейство Suzuki Cervo

21 Ноября 2011, 02:54 | Дальний Восток

Компания Suzuki решила продолжать выпуск микролитражных машин модельного ряда Cervo. Как известно, начало этому ряду было положено в 1977 году, так что нынешнее поколение - уже 5-е по счету. Интересно, чем именно обусловлена такая живучесть этого семейства и почему считается, что новая машина Cervo способна конкурировать с автомобилями класса "компакт" и даже побеждать?

Форма и содержание... из Франции

В последнее время складывается такое впечатление, что компания Suzuki как-то уж слишком неравнодушна ко всему французскому. Это впечатление сближения с Францией появилось еще тогда, когда был начат выпуск автомобилей Suzuki Swift. А всё потому, что у этой машины ярко выраженная европейская внешность.

Можно ли считать случай Swift единичным? Да, если бы не новый автомобиль Suzuki Cervo! В самом деле, если подойти к новой машине Cervo спереди, то невольно обратишь внимание на косой разрез передних фар. И этот разрез делает машину как две капли воды похожей на одну из последних разработок компании Peugeot, просто один к одному. Самый выгодный ракурс - это когда смотришь на новый автомобиль сзади и сбоку. Тогда одним взглядом можно оценить всю красоту линии крыши, которая плавно соединяет верхнюю и нижнюю (ниже задних окон) части автомобиля. В то же время виднеется боковая характерная линия, которая еще раз подчеркивает объем кузова, причем такой объем, что не сразу поймешь - это микролитражка или класс "компакт". Задняя часть боковины кузова резко обрывается и переходит в заднюю стенку.

Ощущение, что ты во Франции, не пропадает и после того, как окажешься внутри Cervo. Посмотреть хотя бы на переднюю панель салона или на внутреннюю облицовку дверей. Узор, которым украшена их поверхность, - ведь это, без сомнения, совершенное копирование стиля Луи Уитона.

Причем это настолько сильно бросается в глаза, что возникает обратная реакция - начинает казаться, что дизайнеры слегка перебрали. В самом деле, если предположить, что все это - оригинальное "изделие", цена его должна быть чуть ли не сопоставима со стоимостью самого автомобиля!

А разработчики интерьера между тем продолжают гнуть свою линию, и вот уже блестящий, похожий на "хром" молдинг проходит через переднюю панель и плавно загибается на стенки, прямо как в салоне класса Premium, не ниже.

Хитрые приборы

Как-то так получилось, что современные автомобили - микролитражки вслед за своими старшими братьями стали оборудоваться всевозможными "хитрыми" приборами, без которых им можно было и обойтись. Вот и разработчики автомобиля Cervo не решились идти против течения и включили в базовую комплектацию машины и систему дистанционного открывания замков дверей, и систему запуска машины без ключа зажигания.

Отлично, я открываю дверь на расстоянии, сажусь за руль и перемещаю ручку управления трансмиссией в положение D, чтобы начать движение. Сразу скажу: стартует автомобиль очень энергично.

Однако затем, когда он уже набрал скорость, на дальнейшее интенсивное ускорение машины явно не хватает. Все потому, что конструкторы Suzuki решили не доводить дело до конца и ограничились только 60-ю лошадями.

Сиденья - главная составляющая комфорта

Пока я вел машину по кочкам и выбоинам, меня не покидало чувство, что моя поясница чувствует вибрацию как-то не очень явственно. Хотя обычно микролитражка, точнее, ее кузов обладает незначительной сопротивляемостью вибрации, за рулем новой машины Cervo ощущение, что тебя трясет, было совсем незаметным. Точно так же лестно я бы отозвался и о поведении автомобиля при выполнении поворотов. И в первом, и во втором случае машина не дрожала мелкой дрожью, а вела себя более "солидно", как будто у нее вес не меньше чем у машины литрового класса.

Выше сказанное имеет самое прямой отношение к вопросу комфортности. Машина не воспринималась бы настолько комфортабельной, если бы не удачно подобранные, качественные сиденья переднего ряда. Они имеют полуковшеобразную конфигурацию, но при этом остаются довольно просторными. Плюс к этому улучшены удерживающие свойства их каркаса.

К сожалению, задние сиденья годны на что угодно, только не на то, чтобы на них сидели. Впрочем, Cervo, несмотря на то что имеет 4-дверный кузов, на самом деле остается автомобилем "для двоих".

Автор: Drom.ru
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