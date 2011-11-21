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Nissan Wingroad: ни грамма авангардa
Уже год в Японии идут продажи новых моделей Nissan: Tiida и Tiida Latio. Однако до сих пор в этом семействе нет универсала, что, учитывая особую любовь японцев к такому типу кузова, достаточно странно. Впрочем, универсал уже вовсю проходит дорожные испытания. Имя его осталось хорошо знакомым.
Новый автомобиль выглядит неожиданно спокойно и даже обыденно. Даже не верится, что машина еще не продается. И неслучайно новый Wingroad кажется уже давно хорошо знакомым - силуэтом машина подозрительно сильно похожа на Toyota Vista Ardeo. Такое чувство, что у дизайнеров не хватило воображения придумать что-то оригинальное. А может, просто уже и придумать-то нечего?
Но дизайн нового поколения Wingroad нельзя назвать совсем уж скучным и неинтересным - есть во внешности машины несколько изюминок, заставляющих присмотреться к ней внимательнее. И одна из них - верхняя оконная линия. Над дверями она плавно закругляется и даже начинает ниспадать назад, словно подготавливая взгляд к тому, что крыша вот-вот закончится. Но Wingroad не седан, а универсал, и крыша у него длинная, поэтому едва только дверь заканчивается, надоконная дуга неожиданно выпрямляется и ровной линией уходит до конца назад, плавно переходя на багажную дверь.
Другая, притягивающая взгляд деталь - большие, вытянутые одновременно и вбок, и вверх фары. Под общим колпаком прячутся по два больших прожектора ближнего и дальнего света, а также маленький и почти квадратный блок поворотников. Причем форма фар напоминает таковую у Tiida и Honda Fit одновременно.
Ну а сзади... А сзади все скучнее и обыденнее. Взгляд может уцепиться разве что за оригинальной формы прорези в бампере, в которых прячутся светоотражатели. В остальном же форма сильно напоминает и старый универсал Avenir, и свежий конкурент Honda Airwave, и уже упоминавшуюся Vista Ardeo.
А вот салон новинки у "ниссановцев" все-таки получился неплохим. Да, здесь все расположено на своих привычных местах, но форма передней панели получилась своей, собственной. В ней очень удачно сочетаются округлости и прямые линии. Очень гармонично в интерьер вписались алюминиевые вставки вокруг дефлекторов вентиляции и на руле. А большая, "двухдиновая" музыкальная система и расположенный над ней экран навигатора совсем не перегружают центральную консоль. Наоборот - ее размеры весьма небольшие, и она в буквальном смысле висит над тоннелем, добавляя интерьеру легкости.
По части простора и удобства в салоне что-то определенное пока сказать сложно, так как мало кто даже из японских журналистов успел познакомиться с новинкой. А вот в багажнике одно забавное решение точно есть. Это... скамейка, получающаяся при поднятии в вертикальное положение задней части пола багажника. Но автомобиль при этом не стал шести- или семиместным - скамейкой можно пользоваться только во время стоянки. И если честно, непонятно, зачем было огород городить, если точно так же, ну разве что с чуть меньшими удобствами, можно посидеть в любом другом универсале. К тому же хорошо видно, что эта скамейка отняла у багажника часть полезного объема. Впрочем, сегодня абсолютный объем багажника уже перестает быть первостепенной целью даже на универсалах. Достоинство багажника в другом: он легко трансформируется, причем складывается даже переднее пассажирское кресло, а всю процедуру можно выполнить буквально двумя движениями одной руки!
Что же до силового агрегата, то здесь никаких неожиданностей нет. Под капотом скрывается тот же полуторалитровый двигатель, который устанавливают на Tiida. От нее же позаимствована и бесступенчатая вариаторная трансмиссия. Правда, с учетом возросшего веса машины ее пришлось немного модифицировать. То же самое сделали и с подвеской. Так что одноплатформенность Tiida и Wingroad скорее формальная, нежели реальная. А к началу официальных продаж, скорее всего, будет подготовлен и 1,8-литровый мотор, также от Tiida, и новая электронная система полного привода e-4WD.
Габаритные размеры новинки остались примерно теми же, что были на предыдущих поколениях модели. Но как это сейчас принято, чуть-чуть выросли, особенно в длину и высоту: 4440 и 1505 мм соответственно. И только ширина машины осталась на прежнем уровне - 1695 мм.
Учитывая степень готовности новой модели, можно смело предположить, что уже в самое ближайшее время Wingroad поступит в продажу. Цены на новинку пока еще не определены. Остаются тайной и точные технические характеристики. Но скоро и это станет известно.
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