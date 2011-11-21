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Crown Majesta - новый флагман Toyota

21 Ноября 2011, 03:03 | Дальний Восток

Как известно, ранее выпускавшаяся модель Celsior окончательно и бесповоротно сменила марку Toyota на Lexus. А ее функция - быть флагманом Toyota - перешла к машинам модельного ряда Crown Majesta. Совсем недавно этот ряд пережил очередную малую модернизацию, в результате чего появилась оснащенная по полной схеме модификация, которая стала обозначаться F package.

Частичная модернизация

Обновленная машина Majesta (ее еще называют New Majesta) появилась на свет в декабре 2003 года на базе модели Toyota Crown 12-го поколения, которая имела совершенно другой, нежели раньше, двигатель и новый тип шасси.

Все выпускаемые в настоящее время машины Crown Majesta делятся на две большие категории - Type A и Type C. Машина "тип С" может иметь комплектацию F (F package), которая в свою очередь оснащается системой полного привода 4WD [i-Four]. Независимо от категории, автомобили оборудованы так, как ни одна другая модель Toyota, чтобы ни у кого не возникало сомнений, какая машина в парке Toyota является моделью № 1.

Автомобиль категории Type А является базовой версией Crown Majesta, но в то же время оборудован автоматически управляемым кондиционером, музыкальным центром и прочей базовой аппаратурой. Машина Type С помимо этого имеет в салоне автоматически раскрываемые солнцезащитные шторызадних стекол, которые могут перемещаться и вручную, заднее трехсекционное сидение (соотношение секций 40/20/40), каждая секция которого может регулироваться отдельно (спинки отклоняются назад). Среднюю секцию можно использовать в качестве подлокотника, в котором есть место для небольшого ящичка под мелочевку, и панели, на которую вынесен ряд выключателей. Также зону заднего сидения обслуживает отдельный кондиционер, который входит в стандартную комплектацию. Кроме того, испытываемая машина комплектации F была оборудована "лунным" люком, который наклонялся и двигался автоматически при помощи микрокомпьютера и специального электрического мотора. Сидения, как и должно быть в салоне F package, имели специальное кожаное покрытие, а музыкальная система включала в себя 6-дисковый чейнджер DVD/CD дисков.

Бесшумный и мощный

Двигатель работает настолько бесшумно, что если несколько отвлекся, то, пожалуй, можно даже забыть, что он уже запущен и работает на холостых оборотах. Это удивление не прошло даже тогда, когда я тронулся с места и начал разгоняться. Но долго делать это не пришлось, поскольку если вести машину в спокойной манере, то вряд ли понадобится доводить скорость вращения коленчатого вала даже до 2000 об./мин. Например, если машина следует по городским улицам, то для движения без рывков и торможений будет достаточно 1500 об. Если требуется придать автомобилю ускорение, нужно только слегка придавить акселератор, и этого должно хватить, поскольку двигатель даже на небольших оборотах отличает довольно мощный крутящий момент. Но было бы ошибкой считать, что этот 4,3-литровый 8-цилиндровый двигатель может произвести такое благоприятное впечатление только на малых оборотах. Для того чтобы убедиться, что это не так, достаточно резко вдавить акселератор в пол и далее следить, как плавно и размеренно будет расти крутящий момент вплоть до критической величины оборотов.

Что касается рулевого управления, мне не пришлось опробовать автомобиль на извилистой дороге, однако что я сумел, так это несколько раз выполнить довольно резкий поворот на большой скорости. При этом кузов машины продолжал держаться относительно ровно, даже с учетом того, что машина обладает немалыми габаритами. Машина выполняет рулевые команды не мгновенно, но и не настолько вяло, чтобы водителю приходилось скучать. Стоит только немного освоиться, привыкнуть, и тогда управление автомобилем Crown Majesta принесет немало удовольствия.

Автор: Drom.ru
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