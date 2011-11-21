www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.88 р. 100 JPY: 60.41 р.
EUR: 76.18 р. 10 CNY: 97.19 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

"Евронормы" с октября в законной силе

21 Ноября 2011, 03:04 | Дальний Восток

Некоторое время назад администрация сайта AUTO.VL.RU направила в адрес Правительства Российской Федерации коллективное письмо протеста против бюрократизации процедуры получения сертификатов соответствия экологическим нормам "Евро-2". Под этим письмом подписалось свыше 20000 человек.

В целом ответ правительства сводится к тому, что для снятия напряженности, возникшей при первой непроработанной попытке введения экологической сертификации ввозимых автомобилей, был разработан комплекс мер по упорядочиванию этой самой процедуры сертификации. Он вводится в действие с 30 октября текущего года.

Однако и в нововведениях не все так однозначно.

30 октября вступил в силу новый порядок ввоза в Россию подержанных иномарок. Совместный приказ об этом подписали МВД, Минпромэнерго и Федеральная таможенная служба.

Теперь владелец автомобиля при таможенном оформлении обязан доказать соответствие приобретенного транспортного средства экологическим требованиям не ниже "ЕВРО-2". Не удовлетворяющие этому требованию автомобили должны будут либо остаться за границей, либо прекратить существование, проще говоря, быть разобранными на запчасти.

Как сообщил AUTO.VL.RU начальник службы федеральных таможенных доходов Л.И. Гурин, при проведении процедуры таможенной очистки иномарки сотрудник таможни будет смотреть список автомобилей, предоставленный Ростехрегулированием, в котором указаны автомобили, уже прошедшие сертификацию на территории Российской Федерации (в том числе японские автомобили как с левым, так и с правым рулем), и на его основании выдавать разрешение на ввоз автомашины.

Далее при невозможности определения экологического класса транспортного средства или если владелец оспаривает предполагаемый класс, ему необходимо обратиться в местные органы по сертификации для получения сертификата соответствия, стоимость которого составляет примерно 3600 руб. Органы сертификации раз в месяц передают в распоряжение Ростехрегулирования данные о новых прошедших сертификацию автомашинах, этими автомобилями пополняется общий список.

Проще говоря, если автомобиль Toyota Mark II 2002 г. выпуска с бензиновым двигателем объемом 2 литра прошел процедуру сертификации, то после занесения этой модели в список Ростехрегулирования все последующие ввозимые на территорию РФ аналогичные по году выпуска, шасси и двигателю машины Toyota Mark II будут получать сертификат соответствия нормам "Евро-2" автоматически.

Нововведения касаются только вновь ввозимых в Россию заграничных машин. Иномарки, которые уже ездят по нашим дорогам, проверять на "Евро-2" сейчас не будут.

Стоит отметить, что таможенники тоже негативно относятся к сложившейся ситуации, так как это вносит дестабилизацию в отлаженную схему работы таможенных органов, но тем не менее они обязаны исполнять приказы правительства.

Автор: Drom.ru
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru