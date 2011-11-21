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"Евронормы" с октября в законной силе
Некоторое время назад администрация сайта AUTO.VL.RU направила в адрес Правительства Российской Федерации коллективное письмо протеста против бюрократизации процедуры получения сертификатов соответствия экологическим нормам "Евро-2". Под этим письмом подписалось свыше 20000 человек.
В целом ответ правительства сводится к тому, что для снятия напряженности, возникшей при первой непроработанной попытке введения экологической сертификации ввозимых автомобилей, был разработан комплекс мер по упорядочиванию этой самой процедуры сертификации. Он вводится в действие с 30 октября текущего года.
Однако и в нововведениях не все так однозначно.
30 октября вступил в силу новый порядок ввоза в Россию подержанных иномарок. Совместный приказ об этом подписали МВД, Минпромэнерго и Федеральная таможенная служба.
Теперь владелец автомобиля при таможенном оформлении обязан доказать соответствие приобретенного транспортного средства экологическим требованиям не ниже "ЕВРО-2". Не удовлетворяющие этому требованию автомобили должны будут либо остаться за границей, либо прекратить существование, проще говоря, быть разобранными на запчасти.
Как сообщил AUTO.VL.RU начальник службы федеральных таможенных доходов Л.И. Гурин, при проведении процедуры таможенной очистки иномарки сотрудник таможни будет смотреть список автомобилей, предоставленный Ростехрегулированием, в котором указаны автомобили, уже прошедшие сертификацию на территории Российской Федерации (в том числе японские автомобили как с левым, так и с правым рулем), и на его основании выдавать разрешение на ввоз автомашины.
Далее при невозможности определения экологического класса транспортного средства или если владелец оспаривает предполагаемый класс, ему необходимо обратиться в местные органы по сертификации для получения сертификата соответствия, стоимость которого составляет примерно 3600 руб. Органы сертификации раз в месяц передают в распоряжение Ростехрегулирования данные о новых прошедших сертификацию автомашинах, этими автомобилями пополняется общий список.
Проще говоря, если автомобиль Toyota Mark II 2002 г. выпуска с бензиновым двигателем объемом 2 литра прошел процедуру сертификации, то после занесения этой модели в список Ростехрегулирования все последующие ввозимые на территорию РФ аналогичные по году выпуска, шасси и двигателю машины Toyota Mark II будут получать сертификат соответствия нормам "Евро-2" автоматически.
Нововведения касаются только вновь ввозимых в Россию заграничных машин. Иномарки, которые уже ездят по нашим дорогам, проверять на "Евро-2" сейчас не будут.
Стоит отметить, что таможенники тоже негативно относятся к сложившейся ситуации, так как это вносит дестабилизацию в отлаженную схему работы таможенных органов, но тем не менее они обязаны исполнять приказы правительства.
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