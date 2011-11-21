О японской б/у резине замолвите слово

На рынках нашего края давно в продаже японская авторезина, бывшая в употреблении. Но периодически люди задают вопросы, чем же хороши колеса из Страны восходящего солнца. Поэтому мы попросили ответить на них генерального директора фирмы "Востокшинторг" Михаила Толмачева.

- С чем связано, что шины б/у из Японии имеют такое хорошее состояние?

- Это обусловлено несколькими причинами:

1. При покупке автомашины в Японии в ее стоимость входит бесплатное техническое обслуживание в течение 2-3 лет. При этом наряду с обязательной заменой масла и других эксплуатационных жидкостей, проверкой и регулировкой всех узлов осуществляется замена автошин независимо от их состояния. А так как японцы в большинстве своем имеют в семье 2-3 машины и годовой пробег их редко превышает 10 тыс. километров, то состояние заменяемых автошин очень хорошее.

2. Япония - высокоразвитая страна с высоким уровнем потребления и хорошо развитой системой продвижения товаров, а поскольку новые модели автошин появляются раз в 2-3 года, то многие японцы, убежденные рекламой в превосходстве новых моделей автошин, заменяют их, хотя они проехали всего несколько тысяч километров.

3. В Японии при сезонной "переобувке" с зимних шин на летние или всесезонные и наоборот многие фирмы для стимулирования спроса принимают б/у шины и человек просто доплачивает разницу за новые шины.

Все эти причины ведут к появлению в Японии огромного количества автошин хорошего качества с небольшим износом, которые Японцы экспортируют в различные страны мира: Австралию, Новую Зеландию, Китай, Россию и др. Многие японцы не стесняются ставить автошины б/у на свои автомашины, приобретая их в комиссионных магазинах.

4. Многие считают, что в Японии снега нет или его очень мало. Это верно только для южных островов Японии. На островах Хоккайдо и Хонсю снега бывает на 30-50% больше, чем в средней полосе России. Это связано с тем, что Япония находится в зоне прохождения большого количества тихоокеанских циклонов.

- Почему японские шины не оснащены шипами? Ведь бытует мнение, что шипованная резина необходима в зимний период.

- В Японии зимние и всесезонные автошины не оснащают шипами, т.к. шипы утяжеляют шины, ведут к повреждению дорожного покрытия и поведение автомашины на шипованных шинах не всегда надежно и предсказуемо. Вместо шипов японцы используют и постоянно совершенствуют особые высокотехнологичные резиновые смеси. Протекторы многих современных шин состоят из губчатой резины с вкраплением кристаллов кремния или керамики. Если на такую резину посмотреть под увеличительным стеклом, то можно увидеть множество воздушных пузырьков и микрошипов, образованных из кристаллов кремния или керамики. Протектор похож на вспененную наждачную бумагу и сочетает в себе свойства мокрой губки, которая хорошо прилипает к поверхности, или наждачной бумаги, которая имеет повышенный коэффициент трения. Поэтому современные высокотехнологичные шины в большинстве случаев лучше, чем обычная шиповка. Во Владивостоке и других городах Дальнего Востока 90% автомашин, несмотря на суровую снежную зиму, ездят на такой резине, называемой в народе "липучкой".

- Почему российские производители оснащают свои шины шипами, а не перешли на губчатые смеси?

- Это связано с тем, что "липучие" шины имеют сложную, высокотехничную и современную технологию изготовления, которая пока не по силам российским шинным заводам.

- Многие считают, что летом нельзя эксплуатировать японские зимние всесезонные автошины, т. к. они быстро изнашиваются и менее устойчивы на дорогах, чем чисто летние.

- Да, отчасти это верно, если машина интенсивно эксплуатируется на междугородных трассах с асфальтовым покрытием и средняя скорость превышает 90 км/час. В этом случае лучше использовать чисто летние автошины. Если автомашина эксплуатируется в городе или на проселочных дорогах с частыми выездами на дачные участки, то всесезонные шины очень хорошо подходят для таких режимов эксплуатации, т.к. они более мягкие и лучше реагируют на различные неровности дороги, что ведет к снижению нагрузки на подвеску, а также имеет очень хороший коэффициент сцепления с глиной, мокрой травой и раскисшей глиной. Летняя резина в этом случае будет беспомощна. Еще хочется добавить, что журналисты журнала "За рулем" эксплуатировали зимние шины Bridgestone Winter Dulaer круглый год на "Ниве" и пробег до контрольной метки износа составил 70 тыс.км.

- В чем еще выражено преимущество автошин из Японии с небольшим пробегом?

- Так как в Японии очень высокие требования к технологическим параметрам и качеству товара, то данные автошины эластичны, легки, хорошо балансируются, имеют низкий коэффициент шума, высокий комфорт и все остальные преимущества передовой японской технологии при цене в 2-3 раза ниже аналогичных новых.