Бензин в США теперь дешевле, чем в России

В соответствии с последним исследованием агентства Lundberg Survey, сейчас бензин марки Regular (по своим показателям он примерно соответствует отечественным маркам Аи-92 и Аи-95) в США стоит 2 доллара 65 центов за галлон. Это примерно равно 18,8 руб. за литр топлива (1 галлон равен 3.7854 литра, а доллар по курсу ЦБ на 12 сентября равен 26.7965 руб.).

Средняя цена литра бензина марки Аи-92 в Москве составляет 19 руб. 37 коп., а бензин Аи-95 еще на рубль дороже. Про Дальний Восток мы вообще промолчим.