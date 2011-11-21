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Бензин в США теперь дешевле, чем в России
21 Ноября 2011, 03:22 | Дальний Восток
В соответствии с последним исследованием агентства Lundberg Survey, сейчас бензин марки Regular (по своим показателям он примерно соответствует отечественным маркам Аи-92 и Аи-95) в США стоит 2 доллара 65 центов за галлон. Это примерно равно 18,8 руб. за литр топлива (1 галлон равен 3.7854 литра, а доллар по курсу ЦБ на 12 сентября равен 26.7965 руб.).
Средняя цена литра бензина марки Аи-92 в Москве составляет 19 руб. 37 коп., а бензин Аи-95 еще на рубль дороже. Про Дальний Восток мы вообще промолчим.
Автор: Auto.Lenta.ru
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