Бензиновое отравление

Никто из автовладельцев не застрахован от банального, но весьма обидного происшествия: встречи с плохого качества топливом на АЗС. Как было справедливо подмечено когда-то, АЗС - тот же магазин, только поменять купленный товар уже не получится, впрочем, как и отличить его от второсортного.

Виной тому - сильно распространенная практика франчайзинга - маленькая компания покупает право на использование громкого, раскрученного бренда. Даже если вы подъехали на заправку со знакомым, разрекламированным товарным знаком, нет никакой гарантии, что само топливо произведено именно на перерабатывающем заводе этой компании. С подобными проблемами сталкиваются тысячи владельцев автомобилей ежедневно.

Существует множество способов подделки топлива. В ситуации с бензином - многие недобросовестные продавцы просто повышают октановое число топлива путем добавления некоторых присадок, например ферроценов, которые вроде как собираются запретить, но пока они еще абсолютно законны. 50 мг ферроцена (килограмм стоит около 10 долларов) на литр бензина способны превратить А-92 в А-95.

Выгода для заправщика очевидна. А вот проконтролировать подобные махинации практически не представляется возможным. Ущерб же значителен - "обогащенный" таким образом бензин буквально сжигает и свечи, и каталитические нейтрализаторы автомобилей. До сих пор встречается этилированный бензин, то есть содержащий тетраэтилсвинец, добавленный для повышения октанового числа и запрещенный к применению еще в 2003 году.

Качество дизельного топлива - еще большая беда. Многие из производителей современных автомобилей с высокотехнологичными турбодизелями просто отказываются поставлять свою продукцию на российский рынок, чтобы вероятные поломки дизельных моторов не испортили имидж компании. Если нормальный бензин, хоть и редко, можно встретить в России, то качественного дизеля еще года два назад практически не было - до сих пор производство дизтоплива опирается на ГОСТ 1982 г.: по нему содержание серы в дизельном топливе может превышать нормы "Евро-2" в 10 раз. Лучшие наши сорта - дизельное топливо, выпускаемое по ТУ 38.1011348-89, и городское дизельное топливо (ТУ 38.401-58-170-96) с содержанием серы от 0,05 до 0,1% - своими характеристиками обязаны присадкам.

В России до сих пор нет структуры, которая занималась бы контролем за качеством автомобильного топлива по всей стране (службы контроля работают лишь в системах крупных компаний). Да и лишить лицензии недобросовестных заправщиков очень сложно - только по решению суда.

Бензин будут разбавлять, пока это будет выгодно. Попытки провести запрет на присадки натолкнулись на чрезвычайно сильное лобби. Сверхприбыли с присадок могут получать только крупные производители топлива, так как произвести низкооктановый бензин и дополнить его присадками намного дешевле, чем производить топливо с высоким октановым числом.

Как же быть простым потребителям? Прежде всего обращать внимание на лист с результатами анализа каждой партии моторного топлива. Он должен висеть рядом с кассой. Отсутствие этого документа является нарушением, достаточно серьезным, чтобы записать его в книгу жалоб, которая также должна быть на каждом предприятии розничной торговли. Каждый пострадавший также имеет право обратиться в Роспотребнадзор. Там, при удачном стечении обстоятельств, жалобу примут, организуют проверку и по ее результатам оштрафуют виновных.

Только далеко не все об этом знают, а многие из тех, кто знает, предпочитают обойтись без обращения в госорганы, поскольку веры чиновникам в народе не было и нет. Возместить ущерб, причиненный автомобилю из-за использования некачественного бензина, возможно отсудить, но, как показывает практика, весьма непросто: необходимо доказать суду, что бензин приобретен на конкретной АЗС, но для этого стоит сохранить чек. А ведь многие их выбрасывают. Также придется оплатить экспертизу бензина на заправке за свой счет. Если результаты экспертизы покажут, что бензин действительно не соответствовал нормам, и суд признает вину продавца, то стоимость экспертизы вам вернут вместе с суммой нанесенного ущерба - например, со стоимостью испорченного этилированным бензином нейтрализатора.

Самый же простой способ избавить себя от таких забот - заправляться только на знакомых АЗС. Данное правило малоосуществимо при переезде между городами, но и там есть способ застраховать себя от некачественного топлива - не обращать внимание на мелкие заправки с незнакомыми товарными знаками. Даже если цена значительно ниже, чем "у той большой АЗС такой-то компании, расположенной через 300 метров".