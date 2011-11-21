Число автоугонов в Приморье выросло на четверть

За 9 месяцев в Приморье зарегистрировано 2773 кражи и угона автотранспорта, из них во Владивостоке - 870. По сравнению с 2005 годом рост числа хищений в городе составил 25%, по краю - 27%.

Об этом рассказал старший госинспектор отделения розыска Управления ГИБДД УВД Приморского края Руслан Помыкалов. По его словам, с начала года в рейтинге угонов лидирует "Королла" - похищено 152 машины, на втором месте джипы - "Ленд Круизер" и "Прадо" (104 авто). Следующую строку в списке занимает "Таун Айс" - 88 угонов. "Карина", "Корона" и "Краун" расположились на последних местах рейтинга: 68, 61 и 57 авто соответственно.

"Чаще всего машины угоняют от домов: таких краж от общего числа по краю набирается 69%, во Владивостоке - 76%. В 2006 г. с автостоянок в Приморье было угнано 30 машин (7,9%), во Владивостоке - 53 авто (около 3%). Причем больше половины всех краж совершается в ночное время - это 54%", - сообщил Руслан Помыкалов. Из гаражей в крае угоняется 26% автомобилей, 15% - во Владивостоке. "Иногда в этих угонах виноваты сами владельцы машин. Например, когда хозяин оставляет заведенный автомобиль, закрывая двери гаража, преступник пользуется этим и без труда похищает машину", - отметил он.

Чтобы заставить владельца покинуть салон авто, угонщики идут на хитрость: подкладывают под колеса бутылки, бросают стекло за машиной, тем самым отвлекая водителей; заклеивают фары и т.д.

"Как правило, к кражам дорогостоящих машин злоумышленники готовятся особенно тщательно. Они отслеживают маршрут водителя, следят за ним, пользуются специальным оборудованием - сканером на сигнализацию, после чего вскрывают автомобиль", - добавил старший госинспектор.

В целом за этот период раскрыто 757 краж автотранспорта. По сравнению с прошлым годом рост числа раскрываемости угонов составил 25%. Однако во Владивостоке удалось раскрыть лишь 135 угонов (138 в 2005 г.).

Тем не менее сотрудниками ГАИ за 9 месяцев 2006 г. обнаружены 1048 похищенных авто.