Eco Drive Indicator в каждой Toyota

С 1 октября компания Toyota начала оборудовать все автомобили с автоматической коробкой передач, реализуемые на внутреннем рынке, так называемым "Eco Drive Indicator".

Вмонтированный в центральную панель дисплей информирует водителя о том, что в данный момент автомобиль движется в экологически безопасном режиме, контролируя совокупность ускорения, эффективности двигателя/трансмиссии и скорости. Подобные устройства созданы для того, чтобы увеличить эффективность использования топлива в стране.

Исследования компании Toyota показали увеличение экономии топлива в машинах, оборудованных индикатором Eco Drive, на 4 процента. Естественно, результаты зависят от интенсивности движения, частых разгонов и торможений и других показателей, которые имеют влияние на общую эффективность использования топлива.

Введение системы Eco Drive - часть планов компании Toyota сделать свои автомобили более безопасными для окружающей среды.