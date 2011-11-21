Corolla с опцией выходного дня

Зачем Toyota Corolla еще два пассажирских места и как их использовать? Это, так сказать, модная тенденция или нечто полезное? Посидев на этих местах и так и этак, и даже "калачиком", посадив туда и "мелких" по всем параметрам пассажиров, напрашивается вывод: в серой повседневности эти сиденья совсем не нужны, они не уместят коллег по работе, если использовать Corolla Verso как автобус, детей туда тоже каждый день запихивать хлопотно - до школы они прекрасно доедут и на втором ряду сидений, если их, конечно, не пионерский отряд. Похоже, пара дополнительных мест в багажнике - это такая опция на weekend.

В пятницу можно забрать с работы подвыпивших супруга/супругу с друзьями, разложив их "калачиками" по всему салону. В субботу - выехать на дачу, прихватив драгоценных родителей и не менее драгоценных, но более компактных чад, которых в данном случае и ждет третий ряд сидений с собственным подстаканником для каждого под колу из макдональдса. Бабушкам и дедушкам еда из макдональдса уже вредна, и, видимо, поэтому для них не предусмотрено даже скромных столиков в спинках передних сидений. Опция со столиками, пришедшая из салона самолета, уже давно заурядна для дорожных мини-вэнов даже эконом-класса. В воскресенье с утра, пока все спят, можно, наконец, вырваться на свободу, сложить в ровный пол всю эту кучу сидений, загрузить в салон хоть велосипеды, хоть лодку, надувная точно влезет, и поехать куда душе угодно.

В движении автомобиль преподнес два взаимосвязанных сюрприза: раз - это низкий расход топлива, два - это жуткие "затыки" при разгоне. Источником появления обоих сюрпризов является оригинальная японская механическая коробка передач с автоматическим приводом сцепления M-MT. По заявлению производителя, она позволяет автомобилю быть экономичнее чем машина с обыкновенной механикой. В городе Toyota превзошла по этому показателю саму себя и продемонстрировала на бортовом компьютере средний расход на литр меньший паспортного значения 9,4 л/100км. Но за это заплачено высокой ценой, а для некоторых слишком высокой, чтобы вообще связываться с этой коробкой - от затыков при разгоне избавиться нереально...

Шумы проникают в салон в комфортном количестве, обзорность впереди отличная: минивэновские окошечки в передних дверях сведены и имеют минимальную площадь, заваленная стойка провоцирует тянуть шею для разведки поворота, не более того. Порадовали широкие настройки посадки не только водителя, но и пассажира. Оба, помимо стандартных регулировок, могут еще менять высоту подушки сиденья в широком диапазоне, а потому в салоне можно "провалиться" и сидеть, как в ванне с подоконной линией, начинающейся от подбородка, а можно усесться высоко и вертикально. Водитель и передний пассажир чувствуют себя в Corolla Verso очень вальяжно.

Салон у машинки на удивление приятный, со строгой центральной панелью, украшенной по почти последней моде музыкальным мини-комбайном. Кто-то скажет, что эта штука, которая крутит CD, смотрится, как Sony, хотя на самом деле это Panasonic, а кто-то буркнет: китайская подделка.

К оптитронным приборам так легко не подкопаешься, выглядят на 100%, читаются отлично, днем гармонируют с отделкой центральной панели, только не дружат с депутатами. С включением в темное время суток ближнего света фар подсветка приборов почти гаснет. В темноте тусклая подсветка обеспечивает должную читаемость показаний, но вот если включить ближний свет днем, как того хотят депутаты, то погасшие приборы почти не читаются. Детали передней панели уже местами съехали со своих мест и образовали неровные кромки на стыках. В темноте, когда все кошки серы и панель простирается до стекла ровным черным плато, идеальную картину портит разнобойная подсветка всех важных органов управления: что-то светит голубым, что-то зеленым. Мелочевка-мелочевкой, а настроение подпортило даже сильнее коробки, та хоть деньги на бензин экономит.

Высокий комфорт бизнес-класса заканчивается за передними сиденьями: на втором ряду сидений остается только одна относительная радость - более-менее просторно, на третьем нет и этого. В автомобиле за 27 000 долларов неприятно видеть ручные, да еще и неудобные механизмы стеклоподъемников на задних дверях - дверная панель "не дружит" с ручкой привода и мешает ее крутить. При поездке в малом составе задним пассажирам могла бы быть полезна опущенная спинка среднего сиденья, если бы ее снабдили несложными приспособлениями: подстаканником, нишами и полочками, как это уже стало принято на машинах такого типа, но и этой мелочи нет. А ведь выбор мини-вэнов в диапазоне 25-30 тысяч долларов становится все больше и больше, покупатели рано или поздно начнут привередничать...

Снаружи просчетов у дизайнеров нет, все линии выверены до предела. Может, силуэт не кидается в глаза, но каждая деталь проработана и при этом составляет часть единого объекта, который никогда не попадет в хит-парады самых уродливых или самых красивых автомобилей. Конструкторы добились от кузова еще и максимальной безопасности - пять звезд для всей семьи на сложном тесте по системе EuroNCAP- это тоже дорогого стоит.