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"Японки" опять вне конкуренции

21 Ноября 2011, 02:51 | Дальний Восток

Рейтинги лучших автомобилей составляют многие компании и средства массовой информации, но лишь некоторые из них авторитетны в полном смысле этого слова. Рейтинги Consumer Reports составляются всего лишь 8 лет, однако именно они наиболее популярны на главном автомобильном рынке мира - в Америке.

Для определения среднего балла по каждому из тестируемых автомобилей издание проводит собственные исследования, но главным при выборе лучших автомобилей остается мнение автовладельцев. В этом году лучшие автомобили выбирались среди более чем 200 моделей, и результаты исследования иначе как сенсационными не назовешь - во всех классах автомобилей впервые за всю историю рейтинга лучшими признаны японские автомобили.

Состав лауреатов обновился почти на половину - сразу четыре новичка прошлого года забрались на вершину в этом году. Обновленная Honda Civic первенствовала к классе дешевых седанов. "Выдающийся", по мнению журнала, Infiniti M35 сверг с трона Lexus LS430 в классе седанов премиум-класса. Toyota Highlander Hybrid оказалась лучшей среди внедорожников класса "премиум", наконец, в пикапах лучшей стала Honda Ridgeline. Все первые места поделили между собой три японские марки - Honda, Toyota и Subaru. Так, к примеру, Honda Civic, Honda Accord, Honda Ridgeline и Odyssey были признаны лучшими в своих категориях. Еще одна "американская" Honda - Acura TL - также одержала победу, в классе седанов стоимостью от $ 30 до 40 тыс.

Появление среди лауреатов Toyota Highlander Hybrid говорит об усилении интереса к гибридным автомобилям. Помимо внедорожника, гибрид Prius от той же Toyota третий год подряд признан лучшим "зеленым" автомобилем, во многом благодаря своей исключительной экономичности. Что касается гибридного Highlander, он подкупил специалистов сочетанием экономичности и динамики почти как у бензинового собрата. Вообще, в испытаниях внедорожников лишь Highlander да его близнец Lexus RX400h, занявший второе место, смогли показать нормальные результаты. Между прочим, именно гибрид-внедорожник получил максимальные оценки по всем оценочным параметрам, таких же оценок из победителей смог добиться лишь Infiniti M35. Однако в одной из самых престижных номинаций, Fun to drive, где побеждает автомобиль с выдающимися техническими характеристиками, лучшей была признана Subaru Impreza WRX/Sti. По мнению специалистов Consumer Report, эта победа может служить свидетельством, что настоящий спортивный автомобиль можно купить всего за 35 тысяч долларов. Конструкторы Subaru, по мнению издания, сумели найти идеальный компромисс между динамикой гоночного автомобиля и практичностью четырехдверного седана.

Интересен и тот факт, что европейские и американские автомобили в этом году выступили куда хуже, заняв далеко не самые высокие места в новом рейтинге. Единственная номинация, где европейцы смогли хоть как-то соперничать с японцами, стали седаны класса премиум. Отношение же американцев к отечественным маркам, похоже, такое же, как у россиян - к российскому автопрому.

Автор: autonews.ru
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